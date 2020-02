Sola stråler ned på oss med all sin kraft, men tretopper gir skygge. Sammen med den svale brisen fra sjøen sørger de for at surfere, turister og lokale som besøker stedet holder ut i den stekende varmen.

– Hvert eneste tre du ser, har jeg plantet, sier Donatus Van Akkeren og titter bort på sin kone.

For 22 år siden var han på ferie her, og forelsket seg i henne og landet. Sammen bestemte de seg for å bli og åpne en restaurant her på stranda, med Stillehavets brusende bølger slående mot dem.

Ekteparet forsøker å drive restauranten i pakt med naturen. De har fokus på bærerkraft og å hindre forsøpling og utslipp. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Da vi startet var det ingenting her. Hvert eneste møbel laget og bygget vi selv, forklarer Van Akkeren.

Den gangen var alt kuttet ned og erosjon, der landmasser forsvant i havet, et stort problem. Det bestemte ekteparet seg for å gjøre noe med:

– Vi har plantet tusenvis av trær. Titusenvis, forklarer Christi Bettin Soli og viser NRK rundt på eiendommen.

Tidligere stod det ikke trær her. Nå hindrer trærne erosjon og gir skygge til de mange gjestene som besøker restauranten. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Kun 40 prosent av landet var dekket av skog

Fram til 1980-tallet slet Costa Rica med avskoging og kun rundt 40 prosent av landet var dekket av skog. I dag er den andelen økt til over 50 prosent.

En av verdens fremste forskere på tropisk skog og avskoging holder til i Washington D.C. Frances Seymour ved World Resoursces Insitute sier Costa Rica er kjent for å være et av de første landene til å etablere en måte «å kjøpe naturvern» på: et nasjonalt program for «betaling for økosystemtjenester» (PES) der landeiere stimuleres til å konservere og gjengro skog.

– Costa Rica er et interessant casestudie i hvordan politikk for å stoppe avskoging og oppmuntre til å gjengro skog kan fungere, sier hun til NRK.

I dag er nesten 28 prosent av Costa Rica vernet. Landet har som mål å verne hele 60 prosent av sitt landareal. SJEKK FAKTA: Foto: Veronica Westhrin / NRK

Costa Rica har ambisiøse mål. Mye av klimagassutslippene kommer fra transport. Innen 2035 skal 30 prosent av offentlig transport være nullutslippskjøretøy og målet er at dette har økt til 85 prosent innen 2050. Planen er at landet da skal være karbonnøytrale.

– Costa Rica har demonstrert at ved å bruke en rekke politiske tilnærminger, inkludert økonomiske og regulerende instrumenter, investeringer i verneområder og øko-turisme, så kan land oppnå suksess ved å bevare og gjengro skog, samtidig som de promoterer økonomisk vekst, sier forskeren.

Tretoppvandring er en av mange aktiviteter som tilbys på en rekke ulike destinasjoner i Costa Rica. Foto: Veronica Westhrin / NRK

For ekteparet på stranda i Guanacaste tilpasser de seg hele tiden. Det begynte som en restaurant med to bord. Nå har de sitteplasser til 300 gjester. For dem er det å drive i pakt med naturen, en viktig motivasjon.

– Vi har vokst gradvis. Vi bor her og vi ønsker å beholde dette i den forfatning vi fant det, forklarer hun og understreker at de også er nøye med å ikke produsere mye søppel og promoterer det i samfunnet rundt dem.

Da ekteparet overtok området var det mye forsøpling på stranda. I dag forsøker de å spre sin filosofi også med lokalmiljøet. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Hvorfor er trær så viktig?

– Vi er veldig heldige. Vi har mye oksygen fordi vi bor nær sjøen. Men det er viktig av to grunner: Vi må la dyra være her, holde grunnen kjølig og vi må forhindre erosjon, forklarer hun.

Mener andre land kan lære av Costa Rica

– Costa Ricas suksesshistorie kan gi selvtillit til andre land slik at de også får redskap til rådighet som de kan bruke til å stoppe og reversere avskoging. Andre land kan også dra fordel av det Costa Rica har lært, sier Frances Seymour i Washington D.C.

En gang i året publiserer Instituttet hennes en oversikt over andelen skog i verden, kalt Global Forest Watch. Trenden er at primær regnskog fortsetter å forsvinne. 3,6 millioner hektar forsvant i løpet av et år, viser de nyeste tallene fra 2018. Det tilsvarer tap av verdifull regnskog på størrelse med Belgia.

Ser man på all skog som forsvant i tropene er tallet på svimlende 12 millioner hektar.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Det er en katastrofe for det globale klimaet. Det er en katastrofe for biologisk mangfold, og også for andre økosystem-forhold som regn generert av skog. Og til slutt så er det ofte en katastrofe for lokalsamfunnene. Folk blir drept når de forsøker å beskytte skogen sin, forklarer Seymour.

– Kan ikke vente på myndighetene

Tilbake på stranda i Guanacaste forteller ekteparet at de har forbudt plastikk. På initiativ fra en lokal ungdom kuttet de alle plastikksugerør. De støtter en rekke prosjekter i nabolaget, har laget sitt eget solcellepanel og forsøker å kompostere matrestene.

– Vi er mer enn karbonnøytrale. Vi kunne nok trolig reist resten av livet, ler de og legger vekt på at de også bruker lite elektrisitet og koker på propan.

Dyrelivet i Costa Rica er helt spesielt. Ekteparet forteller at treplantingen også er med på å legge til rette for at dyra kan leve videre i det habitatet de har behov for. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Og vår neste bil blir elektrisk, ler Donatus Van Akkeren.

Ekteparet er imidlertid opptatt av en ting:

– Hver bedrift må ta et personlig ansvar. Myndighetene kan ikke komme rundt og tvinge hver eneste person til å ta vare på hvert tre som står. Folk kan starte å kutte trær uten at myndighetene vet om det.

Ekteparet håper grasrotbevegelsen sprer seg og at skoler utdanner barna slik at vi i framtida får en bedre verden. For han avslutter:

– Vi er veldig heldige som bor her. Dette er et stedene hvor folk lever lengst, og i tillegg er gladest, avslutter han.