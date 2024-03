Melania Trump ble kjent for en hel verden da hennes mann kastet seg inn i amerikansk politikk. Både i den første valgkampen, og mens Donald Trump var president, sto hun trofast ved hans side. Elegant kledd, men sjelden snakkesalig.

Men i denne valgkampen har hun ikke vært å se.

– Hun trives nok ikke i rampelyset. Hun synes ikke det er noe hyggelig sted å være, tror Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita.

Han tror Trump og kona kan ha laget en avtale seg imellom om at hun dukker opp først lenger ut i valgkampen.

Det tror også USA-kjenner og manusforfatter Gjermund Stenberg Eriksen.

AVTALE: Gjermund Stenberg Eriksen tror Melania har inngått en kontrakt. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Vinner ikke velgere

– Hun er ikke kidnappet, men har nok fått beskjed om hvordan hun skal oppføre seg og hvor hun skal være, sier Eriksen som tror Melania Trump kan få kompensasjon for å holde seg borte.

– Hun vinner ikke velgere, viser nye undersøkelser. Og så er heller ikke Donald Trump så glad i å dele oppmerksomheten med andre om det ikke er nødvendig, sier Eriksen.

Sist Melania Trump var å se offentlig ute var i begravelsen til moren sin, Amalija Knavs, som døde i januar i år.

TOK FARVEL: Melania Trump bak kisten til sin mor Amalija Knavs 18. januar. Seremonien fant sted i Palm Beach, Florida. Til venstre sees sønnen Baron på 17 år. Foto: AFP

Hun viste seg også i en mer privat setting med Ungarns statsminister Viktor Orban i Mar-a-Lago sist uke. De eneste bildene derfra ble delt på Instagram-kontoen til den ungarske Statsministerens kontor og «FLOTUS Report på X».

Ekteskap preget av avtaler

Eriksen regner med at Melania Trump har inngått en slags kontrakt med mannen.

– Ja, det tror jeg. Mye rundt Donald Trumps mange ekteskap er preget av avtaler, det vil si at veldig mye er forhandlet frem. Og Melania forhandlet jo frem hvor mye penger hun skulle ha for å bli med fra New York og til Det hvite hus etter Trumps valgseier i 2016, sier Eriksen.

Det tok fem måneder før den nye førstedamen flyttet inn i Det hvite hus etter sin mann i 2017.

I boken «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump» fra 2020 skriver Washington Post-journalisten Mary Jordan, at Melania Trump brukte valgseieren til å forhandle frem en ny ekteskapskontrakt før hun flyttet til Washington D.C.

ALENE: Så langt i valgkampen har Donald Trump vært uten kona på scenen. Foto: AFP

– Hun er mer privat

«Vil vi se mer av Melania i valgkampen snart?» spurte Laura Ingraham i Fox News nylig.

– Hun er en briljant person, hun snakker mange språk og folk elsker henne. Men nå dreier livet hennes seg mest om sønnen vår Baron, svarte Donald Trump.

Ifølge Trump kommer Melania til å bli mer synlig i valgkampen etter hvert «fordi hun elsker dette landet».

– Men hun er en mer privat person, forklarte ekspresidenten.

Fotomodellen fra Slovenia giftet seg med den 24 år eldre Donald Trump i 2005. Her er de i Mar-a-Lago nyttårsaften 2022. Foto: AP

Uenig førstedame

I tiden da paret bodde i Det hvite hus var de to ofte uenige om ting, skriver journalisten Katie Rogers i sin bok om de fem siste førstedamene, «American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden.»

Mens president Trump elsket Fox News, skal Melania bare ha villet se på CNN.

Hun viste flere ganger at hun var uenig med mannen sin. Ikke minst er hun ydmyket og sint over saken om hysjpengene til pornoskuespilleren Stormy Daniels, skriver Rogers.

– Hun hadde en paradoksal rolle som førstedame. Hennes hjertesak skulle være å bekjempe nettroll og mobbing. Men når mannen hennes er den største mobberen ble jo ikke det så lett, sier USA-kjenner og rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

Følger ikke i retten

24. mars skal ekspresidenten etter planen møte opp i retten, tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til Stormy Daniels, som sier de to hadde et utenomekteskapelig forhold.

– Rettssaken er selvsagt ydmykende for Melania, og det er ikke rart at hun ikke følger ham til rettssalen, sier Løkke.

TRIVES IKKE UTE: Melania trives ikke i rampelyset, tror USA-kjenner Eirik Løkke. Foto: NRK

– Et annet paradoks er at Trump angrep utfordreren Nikki Haleys mann fordi han ikke var til stede i hennes kampanje, sier Løkke.

Men Haleys ektefelle Michael er major i USAs militære og er på utenlandsoppdrag i Djibouti.

I USA er kjernefamilien viktig og de fleste presidentkandidatene viser seg frem med familiene sine, skader det Trump at han er alene?

– Nei, det ser ikke ut til å skade ham politisk. Man skulle jo tro at de mange kristen-konservative velgerne som var så opptatt av president Bill Clintons moral også ville bry seg om sakene rundt Trumps forhold til Stormy Daniels, sier Løkke.

Planlagt dramaturgi?

The Washington Post dro til Florida for å lete etter Melania i november i fjor. Men verken ansatte i butikkene eller kafeene i riksmannsstrøket rundt Palm Beach, der Mara-a-Lago ligger, hadde sett henne på lang tid.

Stenberg Eriksen tror det kan ligge en dramaturgi i å holde henne tilbake.

– Siden hun ikke sanker stemmer er det riktig å holde henne tilbake og bygge opp en interesse for henne. Da kan hun skinne i kampanjen når hun først dukker opp igjen, sier han.

TAPTE VALGET: Donald Trump har tapt presidentvalget og er på vei tilbake til Mar-a-Lago. Melania ser lettet ut. Siden denne dagen, 20. januar 2021, har ikke amerikanerne sett mye til henne. Foto: AFP