Kunngjøringen er ventet tirsdag og kommer etter at meningsmålinger har vist at Zemmour har stor nok oppslutning til å ta seg til andre valgomgang mot sittende president Emmanuel Macron.

– En melding til det franske folket vil bli publisert i vårt sosiale nettverk midt på dagen tirsdag, før Zemmour går på TV-kanalen TF1 TV, opplyser kilden.

Zemmour har allerede før han stilte som kandidat gjort det bra i flere meningsmålinger. På den siste fikk han 14–15 prosent.

Han truer posisjonen til kandidaten fra den tradisjonelle ytrehøyrekandidaten, Marine Le Pen fra Rassemblement national (Nasjonal Samling).

Kontroversiell urokråke

I flere måneder har franske journalister stilt spørsmålet om og om igjen. Stiller han til valg som president? Og når vil han i så fall gjøre det?

Eric Zemmour har lenge vært en urokråke, en slags kommentariatets «enfant terrible».

Han er kjent for sin kraftige kritikk og voldsomme utfall mot islam. En provoserende aktør med en godt utviklet evne til å skape overskrifter.

Zemmour har tidligere uttalt at Frankrike er i ferd med å dø, at landet snart er en islamsk republikk, og at franske menn er i dyp krise og kvinner egentlig ønsker å bli dominert av sterke menn.

Vil forby «Mohammed»

Zemmour omtaler seg selv som en politisk outsider med god kontakt med middelklassen.

I boka «Frankrike har ikke sagt sitt siste ord» trekker han paralleller mellom seg selv om Donald Trump. Han er også en stor beundrer av Napoleon og landsfaderen Charles de Gaulle.

Han sønn av jødiske berbere som innvandret fra Algerie. Selv er Zemmour født i Paris. Han mener barn av innvandrere må bestemme seg for hvem de vil være.

– Men problemet er at Frankrike, og landets ledere, er for feige til å kreve at et slikt valg blir tatt, sier han.

Han har foreslått at det skal bli forbudt med ikke-franske fornavn.

– Ingen franskmann skal kunne kalle barnet sitt Mohammed, har han sagt.

Dømt for hatprat

63-åringen er også dømt for å ha kommet med hatefulle utsagn som at «de fleste narkotikahandlere er svarte eller arabere».

Zemmour har tidligere jobbet som politisk journalist i den konservative avisen Le Figaro. Derfra gikk han til CNews hvor han ble programleder et talkshow. I «Face à L'Info» som gikk på lufta hver kveld, kunne han ha opptil 1 million seere.

I sommer ble det klistret opp plakater med bilder av ham og teksten «Zemmour president» i Paris. Foto: Ludovic Marin / AFP



I sommer ble det klistret opp plakater med bilder av ham og teksten «Zemmour president» i Paris. Tilhengere har samlet inn penger for å støtte ham i en eventuell kampanje.

I midten av september vedtok det franske kontoret som gir medieråd at Zemmour bør anses som politiker, og ikke journalist.

Dermed hadde ikke tv-kanalen annet valg enn å ta ham av lufta. Fransk lov krever balanse i taletiden blant politikere. Skulle Zemmour fortsatt med sitt daglige show på en time, måtte de andre politikerne også slippe til fem timer i uka.

I det siste har han steget på meningsmålingene. Oppgangen startet lenge før han formelt lanserte seg selv som presidentkandidat. En måling i juni ga ham en oppslutning på 5,5 prosent.

Utfordrer Le Pen

Den gangen var ytre-høyrekandidaten Marine Le Pen lite bekymret over en mulig konkurrent.

Hun lå an til å få en oppslutning på hele 28 prosent i første valgrunde, en oppslutning som har dalt jevnt og trutt i takt med at oppmerksomheten rundt Zemmour har steget.

– Marine Le Pen vinner aldri. Det vet alle i Nasjonal Samling. En stemme til henne, er en stemme til Macron. Han håper å møte henne igjen og slå henne igjen, sa Zemmour i en debatt på fransk TV.

– Marine Le Pen vinner aldri, det vet alle i Nasjonal Samling. En stemme til henne, er en stemme til Macron. Han håper å møte henne igjen og slå henne igjen, sa Zemmour i en debatt på fransk TV Foto: JOEL SAGET / AFP

I flere måneder har det ligget an til en ny runde med Emmanuel Macron og Jean Marine Le Pen i presidentvalget til våren.

Men Zemmour henter mye støtte blant Le Pens velgere. Han har lite politisk erfaring og har ikke noe parti i ryggen. Bortsett fra at han er svært kritisk til EU, er det lite kjent hva slags annen politikk han vil ønske å føre.

Om Zemmour har Sosialistpartiet uttalt at «han eneste prosjekt er å splitte folket». Og fra litt lenger ut på venstresiden har Jean-Luc Mélenchon uttalt:

– Han får Le Pen til å se nesten uskyldig ut, og det er hun ikke.

Les korrespondentbrevet om ytre høyre i fransk politikk her.