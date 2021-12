Hjelpetelefon gløder – vold i hjemmet øker i Tyskland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Weisser Ring er en privat organisasjon som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker som utsettes for vold i hjemmet.

80 prosent av de som ringer og ber om hjelp, er kvinner, skriver Deutsche Welle.

Ifølge Weisser Ring steg antallet oppringninger med bønn om hjelp mer enn fem ganger fra 2019 til «pandemiåret» 2020. Fra 4000 til 22.000 oppringninger.

Organisasjonen regner med at antallet er enda høyere når regnskapet for 2021 gjøres opp.

– 26 prosent av telefonene om vold i hjemmet er seksuelle overgrep, sier leder Joerg Ziercke til Deutsche Welle.

Ifølge politiet var det 150.000 rapporterte tilfeller av vold i hjemmet i 2020. Det er 15 prosent flere enn året før ifølge politiet.

«Hver dag er et mareritt»

Deutsche Welle skriver at for mange tyske kvinner er livet et mareritt, hver eneste dag.

Avisen siterer noen overskrifter i mediene den siste tiden.

«Slått og kvalt av partner», «Alvorlig overgrep av ektemann», «Ex-partner knivstakk kvinnelig doktor 18 ganger», er noen av oppslagene.

– Situasjonen er svært alvorlig. Vold i hjemmet er blitt en intens del av mange kvinners liv, sier Lina Stolz som er lederen for kvinnerettighetsorganisasjonen Terre des Femmes Germany.

Regjeringen lover en bedre innsats for å forebygge vold i hjemmet. Chrisitine Lambrecht som til daglig er forsvarsminister uttalte seg som fungerende familieminister. Foto: INTS KALNINS / Reuters

– Vold i hjemmet rettet mot kvinner foregår i alle sosiale lag, uavhengig av inntekt og profesjon, sier Stolz.

Regjeringen lover å ta tak i problemet.

– Vi kan ikke tillate dette lengre. Dette må vi stoppe, sier Christine Lambrecht som er statsråd i den tyske regjeringen.

Hun er til daglig forsvarsminister, men er også fungerende familieminister.

Politiet i Norge er også bekymret

Også i Norge er politiet bekymret for at smitteverntiltak kan øke vold og overgrep i nære relasjoner.

I politiets siste etterretningsrapport kommer det frem at de nylig innførte tiltakene i Norge kan gi økt handlingsrom for familiemedlemmer til å begå vold og overgrep mot familien sin, skriver VG.

Politidirektør Benedicte Bjørnland er bekymret for at smitteverntiltak kan øke vold og overgrep i nære relasjoner. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Som politi har ikke vi noen mening om tiltakene, men vi synes det er viktig at man er klar over risikoen her, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.







Rapporten fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fra den første nedstengingen i 2020 skaper også bekymring.





I rapporten gjengitt i VG kommer det frem at omkring en av seks ungdommer i alderen 13–16 år fortalte om minst en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolen var stengt. 20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang under nedstengingen.







Mange opplevde også nettovergrep for første gang under nedstigningen. Ifølge rapporten var jenter mye mer utsatt enn gutter. Ungdom i lavinntektsfamilier og der foreldrene hadde psykososiale vansker, var mer utsatt for alle former for vold og overgrep.

Hver 2,5 dag blir en kvinne drept

Det er kvinner som er mest utsatt for å bli et offer for vold i hjemmet.

Deutsche Welle skriver at det skjer som regel på steder der hun burde følt seg trygg, som i stue eller soverom i hennes eget hjem.

Ifølge statistikk fra politiet i Tyskland blir en kvinne utsatt for en form for vold hvert femte minutt. Det kan være fysisk vold i form av slag og spark eller psykisk vold som trusler og forfølgelse.

Hver eneste dag blir en tysk kvinne utsatt for drapsforsøk, skriver Deutsche Welle.

Hver andre til tredje dag resulterer drapsforsøket i drap, skriver den tyske avisen videre. Det er som regel en partner eller tidligere partner som står bak drapet.

Det at mange kvinner utsettes for vold som resulterer i drap, er ikke enestående for tiden under pandemien. Selv om vold i hjemmet har økt dramatisk under pandemien, viser statistikk at antallet drap på kvinner også var høyt i tiden før pandemien.

Frykt for hevnaksjon fra en gjerningsperson kan være en annen grunn til at kvinner vegrer seg fra å melde fra om overgrep og vold.

«Kvinner går ikke til politiet»

Mørketallene kan være høye fordi mange tyske kvinner vegrer seg for å melde overgrep til politiet. Deutsche Welle siterer ulike studier med forskjellige konklusjoner, men fellesnevneren er underrapportering.

En av studiene viser at så mye som 90 prosent av fysisk eller psykisk vold rettet mot kvinner, ikke blir meldt.

Organisasjonen Weisser Ring som driver en kjent hjelpetelefon, er enig.

– Maksimalt 20 prosent av kvinner som utsettes for vold, søker hjelp. Derfor må vi anslå at det er mange ofre vi ikke hører fra, sier Dominic Schreiner i Weisser Ring, til Deutsche Welle.

Schreiner mener at mange kvinner ikke rapporterer voldshendelser fordi de føler en form for skam på vegne av familien eller de føler en slags ubegrunnet skyld i det som har skjedd.

Verden: En av tre kvinner utsettes for vold

Ifølge FN har en av tre kvinner på verdensbasis opplevd vold i tiden med pandemi.

Ifølge FN er en av tre kvinner utsatt for vold under pandemien. Bildet er fra et krisesenter i Roma i juli 2020, der en kvinne har oppsøkt hjelp. Foto: YARA NARDI / Reuters

Volden er ofte av seksuell karakter og det er som regel en partner som står bak volden, melder UN Women.

Det er en overvekt av vold i hjemmet, skriver organisasjonen på nettsiden sin.

Verdens helseorganisasjon (WHO) viser til en studie for land i regionen de kaller Det østlige Middelhavet. Studien viser at vold i hjemmet har økt med fra 50 til 60 prosent under pandemien.