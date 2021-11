Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste uken har koronasmitten i Europa økt med sju prosent, viser tall fra Verdens helseorganisasjon.

Antall personer som har dødd av viruset har økt med 10 prosent.

I flere land er myndighetene bekymret, og mange innfører nå strengere koronaregler.

I Danmark er det registrert 3223 nye koronatilfeller det siste døgnet. Samtidig er antallet innlagte med korona på sykehus på sitt høyeste siden februar.

I Tyskland har generalløytnant Martin Schelleis mobilisert 12.000 soldater fra det tyske forsvaret til å bistå de overbelastede helsetjenestene, skriver Der Spiegel.

Ny bølge til jul

Soldatene skal være operative innen jul, og skal hjelpe med vaksiner og koronatester på sykehjem og sykehus.

Generalløytnant i det tyske flyvåpenet, Martin Schelleis, har beordret 12.000 soldater fra det tyske forsvaret som skal bistå de overbelastede helsetjenestene i landet. Foto: Michael Sohn / AP

I Tyskland, hvor omtrent 67 prosent av landets innbyggere er fullvaksinerte, har koronasituasjonen stadig forverret seg siden midten av oktober.

Kriseenheten i det tyske forsvaret har regnet seg frem til at den fjerde bølgen vil treffe Tyskland for fullt rundt jul. Det er ikke ventet at smitten vil roe seg før i februar.

Flere delstater gjeninnfører hjemmekontor. Personer som ønsker å møte på jobb, må vise at de er fullvaksinerte, eller har hatt viruset.

Det samme gjelder i Italia. Der har koronasertifikat-reglene møtt massive protester i flere byer.

I Milano holdt uttalt vaksineskeptiker Robert F. Kennedy Jr. en tale for de mange fremmøtte under lørdagens protest. I etterkant av flere av protestene har det vært store smittehopp i de aktuelle byene, skriver The Guardian.

Lørdag møtte tusenvis av italienere opp til en protest mot koronareglementet i landet. Robert F. Kennedy Jr. gjestet protesten. Foto: Antonio Calanni / AP

Også i Nederland har smitten steget kraftig. Den siste uken har smitten vært rekordhøy, til tross for at 73 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

Landet gikk lørdag inn i en tre uker lang nedstenging, som blant annet innebærer at barer, restauranter og butikker må stenge tidlig. Antallet gjester i hjemmet begrenses til fire.

Uvaksinerte må i karantene i eget hjem

Østerrike er blant landene i Europa der færrest er koronavaksinert. 65 prosent av den østerrikske befolkningen er fullvaksinert.

Forbundskansleren i landet, Alexander Schallenberg, har uttalt at vaksinasjonsraten er «skammelig lav».

Samtidig har landet det høyeste smittetrykket. Det har ført til at myndighetene har innført egne karantenebestemmelser for uvaksinerte personer i to delstater i landet.

I Salzburg og Oberösterreich må alle som ikke har tatt vaksinen i karantene i eget hjem fra og med mandag.

Nødvendige turer til matbutikker eller besøk hos legen er blant få godkjente grunner til å forlate eget hjem, skriver The Guardian.

Det er også varslet at bestemmelsene kan utvides til flere steder i landet, om smittetrykket ikke bedres.