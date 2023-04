Harde kamper i Sudan

I og rundt hovedstaden Khartoum pågår det kamper mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

Kampene startet i nærheten av hærens hovedkvarter og forsvarsdepartementet, samt basene til RSF i Khartoum, men i formiddag skal kampene ha spredt seg til presidentpalasset og flyplassene.

Hæren har utplassert soldater i Khartoum 15. april. Foto: - / AFP

RSF sier de nå har tatt kontroll med presidentpalasset, residensen til hærsjefen general Abdel Fattah al-Burhannoe. Dette blir tilbakevist av hæren. Internasjonale diplomater, inkludert den amerikanske ambassadens folk, har søkt dekning i bomberom.

Hæren sier lørdag formiddag at de har satt inn sitt flyvåpen for å slå tilbake den paramilitære gruppen, heter det i en offisiell uttalelse.

Skal ha tatt kontroll med flyplassene

Røyk siver nå opp fra den internasjonale flyplassen i Khartoum og den paramilitære gruppen sier de har tatt kontroll med flyplassene Al Obeid og Merowe. Også dette blir avvist av hæren i landet.

Tjukk røyk over hovedstaden Khartoum i Sudan der det pågår kamper mellom regjeringshæren og en paramilitær gruppe. Foto: - / AFP

RSF sier og at de har tatt kontroll med hærens militærbase i Merowe. Øyenvitner forteller til nyhetsbyrået Reuters at det kommer røyk opp fra flere steder og at det er mange soldater ute i gatene.

RSF sier at hæren omringet deres baser og åpnet ild med tunge våpen, mens den sudanske hæren hevder at det først var RSF som angrep deres baser i Khartoum og andre steder i landet.

– Ekstremt farlig

Kampene skjer etter flere dager med økt spenning i Sudan mellom den paramilitære gruppen RSF, som ledes av Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemedti.

Talsmann for Sudans hær, Nabil Abdullah advarte om væpnet konflikt med den paramilitære gruppen RSF på torsdag 13. apil Foto: SUNA / AP

– Krigere fra RSF har angrepet flere militærleirer i Khartoum og ellers i Sudan. Kampene pågår, og hæren gjør sin plikt for å sikre landet, sier hærens talsmann, brigader Nabil Abdallah til nyhetsbyrået AFP.

Kanoner og pansrede kjøretøy er rullet ut i gatene. I Khartoums naboby Omdurman skal artilleri og stridsvogner være satt inn. En talsperson for RSF sier at hærens angrep er brutalt og må fordømmes.

USAs ambassadør i Sudan, John Godfrey, ber om at de militære lederne stanser kampene.

– En eskalering til direkte kamper mellom militære elementer i Sudan er ekstremt farlig, sier Godfrey til Reuters.

Strid om regjeringsdannelse

Landets militære ledere tok makten i Sudan i et kupp i oktober 2021. Meningen var at det skulle inngås avtaler med blant andre demokrati-grupper i landet for å innføre et sivilt styre.

Uenigheter mellom Sudans militære og den paramilitær gruppen gjør at en avtale om å få på plass en sivil overgangsregjering i landet er blitt utsatt.

En soldat fra RSF poserer med et våpen. Det har lenge vært økt spenning mellom RSF og regjeringshæren i Sudan. Foto: Hussein Malla / AP

Uenigheten dreier seg om den mektige paramilitære styrken RSF, som man ønsker å integrere inn i det sudanske forsvaret. Leder Hemdti i RSF har stilt seg i spissen for en overgang til demokratisk styre, noe som skal ha opprørt militære ledere i landet, som har mobilisert sine styrker i Khartoum.

Militærkupp

Avtalen mellom militæret og de prodemokratiske gruppene, som inkluderer RSF, er nødvendig for å få tilbake en sivil regjering i Sudan.

I 2019 ble diktatoren Omar al-Bashir veltet av militæret etter tre tiår, som følge av et større folkelig opprør.

Da ble det innført en sivil overgangsregjering med stor internasjonal støtte, men denne ble veltet av militæret i et kupp allerede i oktober 2021. RSF støttet dette, og ønsker samtaler om å få bli del av det militæret i en overgangsregjering.

En konfrontasjon mellom de to styrkene kan føre til en bitter og langvarig strid i et land som allerede trues av økonomisk sammenbrudd og oppblussing av stammevold.