Har tatt det første bildet av et sort hull

Det blir sammenlignet med å ta et bilde av en appelsin på månen med et kamera på jorden. Astronomene som deltar i prosjektet «The Event Horizon Telescope Collaboration» har jaktet på sorte hull som er veldig store. Utfordringen er at de også er ekstremt langt borte.

Et sort hull er et område i rommet der lyset ikke slipper ut.

SLIK SKJER DET: Tegning av hva som skjer når en stjerne kommer nær ett sort hull. Materiale fra stjernen blir sugd inn i hullet og gjør det mer massivt og sterkere. Foto: AP

Inne i dette området er det materiale som er ekstremt hardt presset sammen. Hadde det skjedd med jorden, så ville det svarte hullet hatt en diameter på ni millimeter. Altså en litt stor ert.

Likevel ville denne erten ha den samme, samlede, tiltrekningskraften som jorden hadde. Tyngdefeltet nær erten vil derfor være ekstremt sterkt. Så sterkt at selv lyset ikke ville ha sluppet unna.

SKJULER ET MONSTER: Galaksen Messier 87 er over femti millioner lysår unna, men det sorte hullet i midten er så stort at vi kan ta bilde av det fra jorden. Foto: ESO

Målet for prosjektet er å ta bilder av supermassive sorte hull i sentrum av galakser. To slike hull er pekt ut som spesielt interessante. Det ene er i midten av vår egen galakse, omtrent 25.000 lysår unna.

Det andre er et monster. Hullet i galaksen Messier 87 består av massen til omtrent sju milliarder stjerner like store som vår egen sol. Hver eneste dag spiser hullet materiale tilsvarende 90 planeter som jorden.

SKAL VÆRE BEVIS: Dette er et nærbilde av sentrum av Messier 87. Den blå streken skal være et bevis på at det finnes et stort sort hull der. Det er en ekstremt rask stråle av ionisert materiale som har blitt akselerert av hullet. Foto: NASA/Hubble

Verdensnyhet

Det vil bli holdt en rekke samtidige pressekonferanser for å presentere funnene. Det er ikke bekreftet at det vil komme bilder av sorte hull, men det er antatt at det vil skje på grunn av all markedsføringen av hendelsen i forkant.

Grunnen til at forskergruppen går så bredt ut, er at det er brukt instrumenter over store delen av kloden. Det vil være pressekonferanser i Washington, D.C., Brussel, Shanghai, Tapei, Tokyo, Santiago og Lyngby i Danmark. Totalt har 62 forskjellige institusjoner bidratt i arbeidet.

VÅRT EGET ER HER: Dette er sentrum av vår egen galakse, Melkeveien, her er det også et stort sort hull. Det er ikke veldig aktivt, og har bare noen millioner sol-masser. Foto: Afp

Grunnen til at teleskoper så langt vekk fra hverandre som Grønland, Antarktis og Hawaii har blitt brukt, er at de sammen danner et teleskop som er like stort som hele planeten.

Dette kunstige teleskopet er i stand til å se appelsinen på månen. Det vil si det noen titalls millioner kilometer store området i sentrum av vår galakse.

Hvorfor det er viktig

Å ta et bilde av det som egentlig er et sort hull er umulig. Det sorte hullet slipper ikke ut eller reflekterer lys. Gravitasjonskreftene i området som definerer det sorte hullet stopper selv lys.

Det som det er mulig å ta bilde av, er hva dette hullet gjør med omgivelsene og med lyset som nesten treffer hullet. Selve hullet vil fremtre som en skygge på bildet.

ER EGENTLIG IKKE SLIK: Dette er en kunstners fremstilling av hvordan området rundt et svart hull ser ut. Det er sannsynligvis en korrekt gjengivelse av hva som skjer, men hullet bøyer selve rommet, så lyset fra fenomenet vil ikke tegne et slikt bilde. Foto: NASA / Reuters

Det er slik teoretikerne har beskrevet det. Det er basert på arbeidet Albert Einstein presenterte i 1915. Konsekvensene av den generelle relativitetsteorien er sjekket, og bekreftet, gjentatte ganger.

Nå, med disse nye bildene, får den over hundre år gamle teorien en ny test. Dersom den ikke består testen, så har astronomene åpnet en ny dør til ny kunnskap.