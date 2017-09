Langs promenadegaten Mamangina Drive ved Det indiske hav i Mombasa, yrer det av fastboende og tilreisende. Her er det stor glede blant selgere av kokosnøtter, hjemmelaget chips og is.

GLEDE: Iskremselger Samuel Ojwang i Mombasa forteller til NRK at han hoppet av glede da han fikk nyheten om at Høyesterett har opphevet gjenvalget av Uhuru Kenyatta som Kenyas president. Foto: Christine Præsttun / NRK

Hoppet av glede

28 år gamle Samuel Ojwang selger italiensk iskrem fra en spesialbygd sykkel med påmontert fryseboks. Han klarer ikke å skjule hvor henrykt han er.

– Jeg hoppet av glede da jeg fikk nyheten. Jeg følte en indre glede inni meg. Dette har endret livet mitt, fortsetter den smilende iskremselgeren.

Samuel Ojwang sier han aldri hadde trodd at Høyesterett ville annullere presidentvalget.

– Nå har jeg for første gang i livet fått tillit til rettssystemet i Kenya, sier 28-åringen til NRK.

Eksempel for Afrika

Langs promenadegaten ved Det indiske hav i Mombasa rusler engelsklærer Emily Ndeke. Hun mener avgjørelsen til Høyesterett er en historisk beslutning og viktig for nasjonen Kenya.

– Beslutningen om å oppheve valget bringer Kenya til et bedre sted, sier engelsklæreren.

Emily Ndeke håper avgjørelsen som viser at domstolen er uavhengig kan bli et eksempel for andre afrikanske land.

RAILA ODINGA: Opposisjonsleder Raila Odinga gestikulerer i det han ankom Høyesterett etter avgjørelsen i dag. Han har fått medhold i kravet om gjenvalg. Foto: Ben Curtis / AP

Sjokkbølger

Avgjørelsen til Høyesterett har sendt sjokkbølger gjennom det østafrikanske landet. Få hadde trodd at domstolen ville oppheve gjenvalget av president Uhuru Kenyatta for tre uker siden.

Avgjørelsen var ikke enstemmig. Fire av seks dommere mener det var elementer i forbindelse med valget som brøt med grunnloven. Høyesterett har bestemt at et nyvalg må skje innen 60 dager.

Seier for opposisjonen

Avgjørelsen om å annullere valgresultatet er en stor seier for opposisjonen. Den mener at det har skjedd uregelmessigheter under den digitale opptellingen av stemmene. Opposisjonen hevder at de har lagt fram bevis på manipulasjon og datahacking overfor Høyesterett.

PRESIDENTEN: Uhuru Kenyatta ble erklært som valgets vinner av valgkommisjonen i Kenya. Her avgir han stemme i valget 8 august. Høyesterett har opphevet gjenvalget av Kenytta. Foto: Simon Maina / AFP

Kritikk av internasjonale observatører

Opposisjonsleder Raila Odinga har fredag kritisert de internasjonale observatørene. Det samme gjorde han i dagene etter selve valget 8 august. Odinga mener observatørene ikke hadde grunnlag for å gå raskt ut og erklære valget for fritt og rettferdig.

Det var svært kjente personer blant de internasjonale observatørene som gikk god for valget. Blant dem var USAs tidligere utenriksminister John Kerry og tidligere president i Sør-Afrika, Thabo Mbeki.

To familiedynastier

Sittende president Uhuru Kenyatta og opposisjonsleder Raila Odinga representerer de to mest kjente politiske familiedynastiene i Kenya. Men skjebnen er svært forskjellig.

Uhuru Kenyatta er sønn av Kenyas første president Jomo Kenyatta, som mange i landet ser på som selve landsfaderen. Raila Odinga er sønn av en nesten like legendarisk politiker, mangeårig opposisjonsleder Oginga Odinga.

Odinga senior ble aldri Kenyas president. Sønnen Raila har forsøkt fire ganger, men uten å lykkes. Opposisjonen mener det skyldes at valgene ikke har vært frie og rettferdige.

Uhuru Kenyatta har en periode bak seg som president. Denne gang har altså Raila Odinga fått medhold i Høyesterett på at det skjedde uregelmessigheter ved valget i år.

Innen 60 dager skal det avholdes nytt valg i landet.

Igjen blir det en nerveprirrende prøvelse for innbyggerne i det øst-afrikanske landet.