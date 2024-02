Gazakrigen på stemmeseddelen i Michigan

Ikke i noen andre amerikanske delstater bor det så mange araber-amerikanere som i Michigan. Flere av dem har familie og venner i Gaza.

De er skuffet, sinte og rasende over hvordan USAs president Joe Biden håndterer krigen, som rammer palestinske sivile hardt.

Bare 40 prosent av stemmene i primærvalget er hittil talt opp, men allerede har over 50.000 velgere aktivt valgt bort presidenten. Det utgjør rundt 13 prosent.

Det får trolig alarmklokkene til å ringe hos Joe Bidens kampanje.

Proteststemmer i Michigan Ekspander/minimer faktaboks Velgere i Michigan kan krysse av på «uforpliktet», eller nøytral, på stemmeseddelen i primærvalgene. Årets protestkampanje har 10.000 stemmer som mål. Det er færre enn ved tidligere valg. Her er en oversikt over hvor mange som tidligere har stemt «uforpliktet» i Michigan: 2008: 238.168 stemmer (40.1%)

238.168 stemmer (40.1%) 2012: 20.833 stemmer (10.7%)

20.833 stemmer (10.7%) 2016: 21.601 stemmer (1.8%)

21.601 stemmer (1.8%) 2020: 19.106 stemmer (1.2%) Kilde: Politico

Denne velgergruppa kan sitte på en av nøklene til Det hvite hus.

Aktivisten Natalia Katie er en av dem som oppfordrer demokrater i Michigan til å stemme blankt eller nøytralt i primærvalget på grunn av Joe Bidens støtte til Israel. Foto: AFP

Selv om det er over åtte måneder til presidentvalget, studeres alle sider ved resultatet i Michigan. Det handler om svakheter, oppslutning og entusiasme i en viktig vippestat.

Joe Biden vant sist med 3 prosent, og nå truer en stor gruppe med å holde seg hjemme.

Protestkampanje mot Biden

Aktivister har oppfordret demokrater til å krysse av på «uforpliktet», eller nøytral, på stemmeseddelen for å vise president Biden sin misnøye.

De krever at USAs president bruker sin makt til å få Israel til å stanse den blodige krigen.

De føler seg fremmedgjort i partiet og truer med ikke å stille opp for Biden i høst.

Ideen har de hentet fra valgkampen i 2008 da Barack Obama ikke stod på stemmeseddelen i delstaten.

For å gjøre Hillary Clintons kampanje forlegen eller flau, mobiliserte Obamas folk støttespillere til å stemme «uforpliktet». Rundt 40 prosent gjorde det i primærvalget i 2008.

Aktivister i kampanjen «Listen to Michigan» (Hør på Michigan) feirer de foreløpige resultatene, som sender en kraftfull beskjed til president Joe Biden. Foto: AFP

Straffer Bidens politikk

Før valget, sa aktivistene at de håpet på minst 10.000 «uforpliktet» eller blanke stemmer. Det er samme antall stemmer som Donald Trump vant med i delstaten i 2016.

Det målet har de slått med stor margin. Klokken seks norsk tid er to tredeler av stemmene talt opp.

Så langt har over 50.000 velgere krysset av for «uforpliktet» på stemmeseddelen, ifølge AFP.

Flere kommentatorer har pekt på at aktivistenes mål var altfor lavt. Tidligere primærvalg, uten en så stor kampanje i ryggen, hadde samlet dobbelt så mange blanke stemmer.

Andre trekker fram at noen få tusen stemmer kan vippe Michigan, og et tosifret prosenttall ville være en stor seier.

Protestvalget i Michigan ble en større suksess enn i New Hampshire tidligere i år.

I primærvalget i New Hampshire fulgte bare 1500 velgere, under 2 prosent av dem som stemte, oppfordringen om å skrive «våpenhvile» på stemmeseddelen framfor Joe Biden.

Guvernøren advarer

Det sies at veien til Det hvite hus går gjennom Michigan.

Skulle aktivistene gjøre alvor av trusselen om ikke å støtte presidenten i november, kan Biden tape Michigan.

Michigans guvernør Gretchen Whitmer har forberedt partiet på at en betydelig del av velgermassen kan komme til å stemme blankt. Foto: Reuters

Michigans guvernør Gretchen Whitmer har hatt flere møter med arabiske og muslimske miljøer om Bidens Israel-politikk.

Hun er en av lederne i Bidens kampanje for gjenvalg.

Whitmer har advart aktivistene mot å «sende en beskjed» til Biden via valglokalene.

– Gjør du noe annet enn å avgi en bekreftende stemme for Joe Biden, så er det en stemme for en ny periode med Donald Trump, sa Whitmer på et valgkamparrangement mandag.

Whitmer ses på som en mulig presidentkandidat for demokratene i årene som kommer.

Biden varsler våpenhvile

Krigen i Midtøsten har skapt uro og splittelse i det demokratiske partiet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu tar i mot USAs president Joe Biden på flyplassen i Tel Aviv 18. oktober 2023 Foto: AP

Unge velgere og folk på venstresiden, har kritisert Israels langvarige hevnangrep på Gaza.

I Michigan har det i ukevis vært høylytte protester fra den arabiske og muslimske befolkningen, som utgjør over 300.000 mennesker.

Joe Biden har holdt en lav profil i Michigan. Men dagen før velgerne skulle si sitt, sa Biden, med en iskrem i hånda, at forhandlere er nær en avtale om våpenhvile.

Han tror en midlertidig løsning, med våpenhvile og frigivelse av gisler, kan komme på plass innen neste mandag.

Det ser ikke ut til å ha vært nok for aktivistene i Michigan.

Joe Biden og Donald Trump ser ut til å få en omkamp i Michigan i høst. Biden vant delstaten i 2020, mens Trump vant i 2016. Foto: AP

Hadde det vært presidentvalg i dag, ville Trump ha vunnet Michigan med fem prosentpoeng, ifølge RealClearPolitics' gjennomsnitt av målinger.

Trump seiret i Michigan

Også republikanerne holdt nominasjonsvalg i Michigan.

Donald Trump fortsetter marsjen mot partiets nominasjon, men uten å ha forent det republikanske partiet.

Han ligger an til å få rundt 67 prosent av stemmene, mens den eneste utfordreren, Nikki Haley, trolig ender opp med rundt 27 prosent av stemmene.

Men resultatet har ikke mye å si for matematikken. 70 prosent av delegatene til landsmøtet fordeles først i helga når Michigans republikanske parti arrangerer velgermøter, kjent som caucus.