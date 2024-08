Frykt for «megaskjelv» i Japan

Et jordskjelv med styrke 7,1 rystet Japan på torsdag. Det ble sendt ut tsunamivarsel i flere steder.

Nå frykter Japanske myndigheter et nytt og enda større skjelv kan ramme det samme området, i landets første varsel om et mulig «megaskjelv».

Det er ifølge flere japanske aviser første gang landet sender ut et slikt varsel.

Japans statsminister har avlyst sin planlagte utenlandsreise på grunn av jordskjelvfaren.

– Som statsminister med øverste ansvar for krisehåndtering har jeg besluttet å bli værende i Japan i minst en uke, sa statsminister Fumio Kishida til pressen fredag.

70–80 prosent sannsynlig

Torsdagens skjelv var så kraftig at det ble målt også hos norske seismologer. Det sier forskningsleder Volker Oye ved NORSAR, en forskningsstiftelse også driver nettstedet jordskjelv.no.

Volker Oye, forskningsleder ved NORSAR. Foto: Eleonora Mikalsen

– 7,1 er veldig stort allerede. Det er et veldig stort skjelv. Men det kan fortsatt være en forløper til et større skjelv, sier Oye.

Han forklarer at Japan har et av verdens beste varslingssystemer for jordskjelv og tsunami, men at denne vitenskapen fortsatt har store usikkerheter.

– De regner det som 70–80 prosent sannsynlig at et skjelv i størrelsen 8–9 kommer til å skje. Men! Dette er i løpet av de neste 30 årene, sier Oye.

Japan ligger ved den såkalte ildringen rundt Stillehavet og er svært utsatt for jordskjelv. To kontinentalplater møtes under havet utenfor Japan, noe som fører til mye jordskjelvaktivitet.

– Hva er sjansen for at det kommer et enormt jordskjelv allerede til helgen, som japanske myndigheter har varslet om?

– Det er mer sannsynlig denne helgen, men hvis det ikke skjer går sannsynligheten kraftig ned. Da venter man i årsperspektiv igjen.

– Etter et skjelv, kommer det alltid etterskjelv. De fleste ganger mindre, men noen ganger kan det første skjelvet bare være forsmaken.

Over 100 personer ble skadet etter et jordskjelv i den nordøstlige delen av Japan i 2021. En mann filmet skjelvet mens han badet. Du trenger javascript for å se video. Over 100 personer ble skadet etter et jordskjelv i den nordøstlige delen av Japan i 2021. En mann filmet skjelvet mens han badet.

Frykter atomkrise

I 2011 ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke 9. Rystelsene utløste en massiv tsunami som forårsaket 18.500 dødsfall og en alvorlig ulykke på atomkraftverket Fukushima.

I dagene før skjelvet og den påfølgende tsunamien, undervurderte Japan hvor stort skjelvet kunne bli.

– Det er noe lignende man frykter nå, sier Oye.

Kjernekraftverket i Kagoshima er fortsatt i drift. Foto: Kyodo News / Ap/NTB

Men 13 år senere er atomkraftverkene mye bedre sikret.

– Så vidt jeg vet har Japan nå forberedt atomkraftverkene sine på skjelv opp til veldig store skjelv, sier Oye.

Myndighetene har bedt japanere om å leve sitt vanlige liv, men ta forholdsregler. Innbyggerne blir bedt om å ha nødrasjoner og ekstra vann, så de også kan hjelpe andre enn seg selv.

– Japanere er mer vant til dette enn noen andre land. Det er et land med mye naturkatastrofer.

Les også Se bildene fra Japan – fem år etter tsunamien