Tsunamivarsel i Japan etter kraftig jordskjelv

Jordskjelvet hadde ein styrke på 7,1, ifølge det japanske meteorologiske instituttet. Det er venta at tsunamien kan nå ei høgde på opp mot ein meter.

Dei første bølgene nådde kysten av Miyazaki-regionen torsdag formiddag, norsk tid. Dei største hadde ei høgde opp mot 50 centimeter, rapporterer den japanske kringkastaren NHK.

Fleire mindre bølger har treft kysten, men styresmaktene åtvarar mot at det kan kome større bølger seinare.

Det er ikkje meldt om større skadar til no, men videoar NHK har fått viser at vegar og trafikklys rista kraftig under jordskjelvet, og varer som har ramla på golvet i daglegvarebutikkar.

Ingen avvik ved kjernekraftverk

Hurtigtoga på Kyushu, den sørlegaste øya i Japan, er innstilte som følge av jordskjelvet. Miyazaki-regionen ligg søraust på denne øya.

Ifølge NHK er det ikkje registrert avvik ved kjernekraftverket i Kagoshima-prefekturet, og drifta held fram som normalt.

Den japanske regjeringa sett saman ei ekspertgruppe som skal analysere skjelvet.

Kan kome nye skjelv til helga

Styresmaktene ber folk halde seg borte frå sjøen og kysten for å halde seg trygge. Dei åtvarar også mot jordskred.

Dei åtvarar mot at det kan kome nye store skjelv, og at særleg fredag og laurdag er utsette dagar.

Japan ligg ved den såkalla eldringen rundt Stillehavet, og er svært utsett for jordskjelv. To kontinent-plater møtest under havet utanfor Japan, som fører til mykje jordskjelvaktivitet.