Fotballpappa gir sønnen en hjelpende hånd – videoen går verden rundt

Videoen fra en barnefotballkamp i Aberystwyth i Wales, viser at Hatfields sønn Osian redder et skudd på mål, men bare fordi han blir dyttet på ballen av faren. Gutten gir en retur og en motspiller scorer.

Den ivrige fotballfaren Phil Hatfield forteller BBC Wales at han rett og slett ikke kunne motstå fristelsen. Tidligere i kampen hadde det aller meste skjedd på den andre siden av banen, og sønnen hadde ikke hatt så mye å gjøre, forklarer han.

– Så jeg gikk bort til ham og forsøkte å holde ham fokusert og ropte hva han skulle gjøre. Han kom mot meg fordi han ikke hørte hva jeg hadde sagt, og jeg prøvde bare å styre ham tilbake i posisjon, men han falt, sier fotballfaren.

Går viralt

Nå er videoen av den uvanlige redningen fått mer enn 20 millioner visninger på Twitter, og er bredt omtalt i internasjonale medier.

Kampen mellom småguttelagene Bow Street Magpies og CDP Llanilar endte til slutt 2–2 og laget tok årets første poeng.

Trener Amlyn Ifans forklarer BBC at målet ikke var helt etter boken, men at det var perfekt timing.

– Vi var over oss av latter, så vi så ikke at ballen til slutt havnet i nettet, sier han.

Har regler

Fotballforbundet i Wales er imidlertid ikke utelukkende positive til det som skjer i videoen.

I en uttalelse skriver de:

– Vi setter pris på at denne videoen har gått viralt og at mange finner den humoristisk, men fotballforbundet har oppførselsregler for foreldre, foresatte og tilskuere. Vi har plikt til å be om observasjoner fra klubben i denne saken.