Det er Israels største fagorganisasjon Histadrut som har oppfordret til storstreiken.

Fagorganisasjonen, med rundt 800.000 medlemmer, ønsker å lamme den israelske økonomien i protest mot regjeringen.

Histadrut organiserer arbeidstakere i en rekke sektorer, alt fra helse til finans.

Også paraplyorganisasjonen MAI, som representerer bedriftene som står for rundt 90 prosent av Israels industriproduksjon, har sluttet seg til streiken.

Ledelsen i 200 private selskaper har gitt sine ansatte fri for at de kan demonstrere. Det samme har ordfører Ron Huldai i Tel Aviv gjort.

Også opposisjonsleder Yair Lapid har gått hardt ut mot regjeringen og bedt israelere vise sin protest gjennom streiken.

Offentlige kontorer, sykehus, barnehager, banker, forretninger, buss og tog er berørt. Veier er blokkert. I den viktige havnebyen Haifa er det stillstand.

På hovedflyplassen Ben Gurion i Tel Aviv fikk inngående fly lande, mens utgående fly måtte vente i de to timene flyplassen var berørt.

De reisende på Ben Gurion-flyplassen måtte smøre seg med tålmodighet. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Presset øker på Netanyahu

Hensikten med streiken er å presse statsminister Benjamin Netanyahu og regjeringen til å inngå en avtale om våpenhvile på Gazastripen, for å få hjem de gjenværende israelske gislene.

En halv millioner mennesker har i sjokk, sinne og sorg vært ute i gatene i helgen etter nyheten som kom på lørdag: seks israelske gisler var funnet drept i en underjordisk tunnelsjakt i Rafah, sør på Gazastripen.

– Jøder blir myrdet i tunnelene i Gaza. En avtale er viktigere er noe annet. I stedet for en avtale får vi likposer, sa Histadruts leder Arnon Bar-David på søndag.

– Jeg har kommet til at kun vår inngripen kan riste dem som trenger å bli ristet, sa Bar-David.

I natt tok en halv million mennesker til gatene i Israel for å demonstrere, etter at seks israelske gisler ble funnet drept på Gaza- stripen natt til søndag. Du trenger javascript for å se video. I natt tok en halv million mennesker til gatene i Israel for å demonstrere, etter at seks israelske gisler ble funnet drept på Gaza- stripen natt til søndag.

Regjeringen ber riksadvokat og domstolen gripe inn

Regjeringen ber israelere om å ignorere streikeoppfordringene.

Finansminister Bezalel Smotrich, som leder et ytterliggående religiøst parti, forsøker å få den israelske arbeidsretten til å stanse generalstreiken.

Smotrich mener streiken mangler juridisk grunnlag og vil gi store negative økonomiske konsekvenser.

I tillegg hevder han den vil være en fordel for Hamas i den pågående konflikten.

Bussene står i Jerusalem på grunn av generalstreiken, som krever våpenhvile for å få hjem de gjenværende gislene. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Uenighet om dødsårsak

Det israelske helsedepartementet opplyste på søndag at gislene som ble funnet i drept i Rafah, ble skutt «på nært hold».

Rettsmedisinske undersøkelser anslår at gislene ble drept mellom 48 og 72 timer før de ble obdusert, altså enten torsdag eller fredag, ifølge en talsperson for helsedepartementet.

Hamas på sin side nekter for at gislene ble henrettet og hevder de ble drept under et israelsk luftangrep, noe det israelske forsvaret igjen nekter for.

Av de 251 gislene som ble tatt under Hamas-angrepet 7. oktober, er rundt 100 fortsatt ikke løslatt eller hentet ut. Det israelske forsvaret mener å vite at 33 av dem er døde, skriver nyhetsbyråene AFP og Reuters.

En Hamas-tjenestemann opplyser til AFP, på betingelse av anonymitet, at enkelte av de seks som ble funnet drept, stod på utvekslingslisten ved en våpenhvile.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av en uavhengig tredjepart.

Siste mulighet?

Til tross for månedsvis med forhandlinger, har Israel og Hamas fortsatt ikke blitt enige om en ny avtale som innebærer våpenhvile og løslatelse av gislene i bytte mot palestinske fanger.

Egypt, Qatar og USA forsøker å overtale partene til å gå med på fredsplanen som den amerikanske presidenten Joe Biden la frem i slutten av mai.

President Biden og visepresident Kamala Harris skal møte det amerikanske forhandlingsteamet i dag, mandag.

De skal ifølge AFP drøfte hvordan USA kan bidra til å drive fram en avtale som sikrer løslatelse av de gjenværende gislene.

En av de som ble funnet drept i Gaza, var israelsk-amerikanske Hersh Goldberg-Polin.

Statsminister Benjamin Netanyahu er beskyldt for å trenere våpenhvileforhandlingene. Han er på kollisjonskurs med sin egen forsvarsminister, fremtredende generaler og ledere for den mektige etterretningen.

Netanyahus kontroversielle regjeringspartnere, som finansminister Bezalel Smotrich og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, har gitt klar beskjed om at regjeringens dager er talte hvis det inngås en avtale med Hamas.

