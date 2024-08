Den vanskelige veien mot våpenhvile i Gaza

Store deler av Gaza ligger i ruiner og over 40.000 palestinere er så langt drept i krigen.

Fortsatt sitter over 100 israelske og utenlandske gisler i fangenskap i Gaza.

Mange frykter at det kan bryte ut storkrig i regionen dersom Israel og Hamas ikke snart klarer å bli enige om en avtale.

Palestinere tvangsevakuert fra Khan Younis 21. august på grunn av nye israelske angrep. Foto: Mohammed Salem / Reuters

USAs utenriksminister har reist rundt i Midtøsten som en virvelvind de siste dagene for å forsøke å overbevise partene om at de må legge ned våpnene, sette gislene fri og begynne å snakke om framtiden for Gaza.

Forhandlere fra USA, Egypt og Qatar har holdt på i månedsvis for å få Israel og Hamas til å enes, men har ikke lyktes.

Hvorfor ikke?

Uenighet om varighet

Hovedgrunnen til at det ikke blir noen våpenhvile er at Hamas vil at den skal være starten på slutten av krigen, og at de israelske soldatene må ut av Gaza.

Israel på sin side mener at våpenhvilen bør være midlertidig. De sier målet om å knuse Hamas ikke er oppnådd.

Fakta om våpenhvileforslaget Fase 1: 42-dagers våpenhvile.

Hamas frigir 33 israelske gisler i bytte mot at Israel løslater palestinske fanger fra israelske fengsler.

Israel gjennomfører en delvis tilbaketrekning fra Gazastripen og tillater fri ferdsel av palestinere fra Sør- til Nord-Gaza. Fase 2: Ny periode med 42-dagers våpenhvile.

De aller fleste israelske soldater trekkes tilbake fra Gazastripen.

Hamas løslater israelske reservister og noen soldater som holdes som gisler i bytte mot at Israel løslater flere palestinske fanger fra israelske fengsler. Fase 3: Utveksling av døde gisler og palestinske fanger.

Implementere gjenoppbyggingsplanene som overvåkes av Qatar, Egypt og USA.

Avslutning av den fullstendige blokaden av Gazastripen.

Uenighet om israelsk tilbaketrekking

Hamas har sagt at de er enige i det opprinnelige våpenhvileforslaget. Men Israel har kommet med tilleggskrav.

Netanyahu vil nemlig at den israelske hæren fortsatt skal ha kontroll med grense-korridoren mellom Gazastripen og Egypt, den såkalte Philadelphikorridoren.

Begrunnelsen for det er at han ønsker å hindre våpensmugling inn til Gaza fra Egypt via tunneler.

Men heller ikke Egypt er villige til å godta et stort israelsk militært nærvær på grensen mellom Egypt og Gaza. Egypt er en viktig spiller i samtalene med både Israel og Hamas om sluttspillet for krigen.

Philadelphikorridoren. Foto: EMILIO MORENATTI / AP

Netanyahus overlevelse som statsminister

Stadig flere analytikere i Israel mener statsminister Benjamin Netanyahu med vilje saboterer våpenhvileforhandlingene.

– Krigen favoriserer ham. Det er det eneste som kan holde ham ved makten, sier den israelske statsviteren Uriel Abulof ved universitetet i Tel Aviv til NTB.

Netanyahu er dessuten på kollisjonskurs med Etteretningstjenesten Mossad og den israelske forhandlingsdelegasjonen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er avhengig av støtte fra ortodokse og nasjonalistiske partier for å overleve i israelsk politikk. Foto: Maya Alleruzzo / AP

De mener at grensen mellom Gaza og Egypt kan kontrolleres på andre områder enn ved å ha soldater der, forteller Midtøsten-ekspert og seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (Prio).

– Dette får mange i Israel til å se på Netanyahus nye krav som et forsøk på å få forhandlingene til å kollapse, sier Jensehaugen til NRK.

Netanyahus politiske skjebne hviler på støtten fra ultrakonservative og nasjonalistiske partier i Israel. De har gjort det klart at de trekker støtten til Netanyahu dersom krigen tar slutt nå.

Skylder på hverandre

Men hva så med denne ukens overskrifter om at Israel har godtatt et amerikansk kompromiss for våpenhvile?

USAs utenriksminister hevdet tidligere i uken at Netanyahu var enig i USAs avtaleutkast. Men på hjemmebane gjorde den israelske statsministeren det klart at han var uenig i flere punkter.

Seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (Prio). Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Dette gjør Netanyahu for ikke å få skylden for at forhandlingene har kollapset, og for å kunne kaste ballen tilbake til Hamas og gi dem skylden for at det ikke blir noen våpenhvile, sier Jensehaugen.

Trusselen om storkrig

Hamas er ikke en enkel forhandlingspart. De sitter fortsatt på over 100 gisler inne i Gaza. Hamas stilte heller ikke opp til de siste samtalene i Doha i Qatar.

Faren for en storkrig i Midtøsten spiller også inn på våpenhvileforhandlingene.

Siden Hamas-leder Ismail Haniyeh ble drept i Teheran har verden ventet på at Iran skulle hevne Israel for angrepet.

Men et iransk angrep på Israel har latt vente på seg. Iran sier de avstår fra å hevne seg dersom det blir en våpenhvile i Gaza.

– Trusselen fra Iran er et insentiv for Hamas til ikke å godta våpenhvilen. Deres ønske er å utvide fronten mot Israel, sier Jensehaugen.

Planen er at samtaler om en våpenhvile skal fortsette i Egypts hovedstad en av de nærmeste dagene.