Flyplassen i Hamburg evakuert på grunn av pepperspray

Flere hundre personer ble evakuert fra Hamburg lufthavn i 12.30-tida søndag, etter at et ukjent stoff spredte seg gjennom ventilasjonsanlegget og påførte publikum pustebesvær og hoste, melder AP.

Det ble senere klart at det trolig dreier seg om pepperspray, ifølge Spiegel Online. Det er ikke farlig, men irriterende for luftveier og slimhinner.

Totalt 68 personer fikk en form for behandling og ni ble fraktet til sykehus. Ingen er oppgitt å være alvorlig skadd.

En talsmann fra politiet sier det ikke finnes bevis for at hendelsen er terrorrelatert, og at det i stedet dreier seg om en form for «spøk».

Ytterligere informasjon om motiv eller gjerningsperson er så langt ikke kjent.

Flyplassen ble åpnet igjen i 14-tida.