Fly og helikopter kolliderte i England

Det er uklart kva som har skjedd, og kor stort skadeomfanget er. Men politiet på staden seier at livredning er ei prioritert oppgåve no, melder BBC.

Hendinga skal ha skjedd like over klokka 13 fredag, like ved godset Waddesdon. Men ein talsperson for godset seier hendinga ikkje skjedde på sjølve eigedommen, skriv Sky News. Den britiske havarikommisjonen for flysaker er på staden for å undersøke hendinga.

Journalisten Hayley O'Keeffe i lokalavisa The Bucks Herald, er på staden for å rapportere om det som har skjedd. På Twitter skriv ho at det er røyk i området der krasjet skjedde.

Politiet, ambulansar og mannskap frå fleire branndistrikt er på staden. Det lokale brannvesenet skriv på Twitter at vegen i området vil vere delvis stengt resten av dagen.

Det er ikkje klart kor mange som er om bord då ulukka skjedde, men begge fartøya kom frå flyplassen Wycombe Air Park, melder Sky News.