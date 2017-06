Flere skutt på sykehus i New York

New York-politiet bekrefter at flere personer er skutt på et sykehus i delstaten Bronx. Det er ikke kjent om noen er drept.

Én skytter er bekreftet død, twitrer talsmann J. Peter Donald like før klokka 22. Det er for øyeblikket ikke kjent om det er mistanke om flere gjerningspersoner.

Politiet skriver på Twitter at flere andre skal være skadd, men det er uklart hvor alvorlig skadene er.

En polititalsmann sier til AP at gjerningsmannen skjøt og drepte én person før han tok sitt eget liv.

Ifølge flere lokale medier var gjerningspersonen trolig en tidligere ansatt ved sykehuset, og var bevæpnet med en rifle.

Skytingen startet klokka 20.50, norsk tid. Ifølge New York Times, som siterer brannvesenet, er minst tre av de skutte leger. Flere personer er trolig skadd, ifølge avisa, men tilstanden til disse er ikke kjent.

Foto: Reuters

Sykehuset Bronx-Lebanon Hospital Center, som har nesten 1000 sengeplasser, er et av de travleste i hele New York, ifølge AP.

Politiet anmoder folk om å holde seg unna området.

Ytterligere detaljer er foreløpig ikke kjent. Saken oppdateres.

