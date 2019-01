Flere skutt av sikkerhetsstyrker

Politiet gjennomfører nå omfattende aksjoner flere steder i hovedstaden Harare. I bydelen Epworth går politiet fra hus til hus og arresterer personer de mistenker for å ha vært involvert i urolighetene.

12 skal være pågrepet.

Der polititjenestemennene ikke slippes inn slår de i stykker dørene. Det skriver nettstedet Zimbabwe News Network.

Redaksjonen har også lagt ut flere bilder på sine nettsider de hevder er demonstranter med skuddskader.

Flere steder meldes det nå at militære styrker er observert ute i bygatene.

Flere soldater fra hæren har rykket ut for å bidra til ro og orden i Harare. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Tre dagers storstreik

Urolighetene startet mandag da en rekke foreninger innledet en tredagers storstreik. De protesterer mot økonomiske innstramninger i landet.

Myndighetene har blant annet bestemt at prisen på bensin skal økes med 150 prosent. Det har skapt voldsomme reaksjoner i deler av befolkningen som allerede er hardt presset økonomisk.

Køer ved en bensinstasjon i Harare. Det er varsel om økte priser på drivstoff som har utløst urolighetene. Foto: PHILIMON BULAWAYO / Reuters

Zimbabwes tidligere diktator Robert Mugabe ble avsatt i november 2017 i et militærkupp. Det ble gitt løfter om bedre livsvilkår, men livet er ikke blitt bedre for mange av innbyggerne i Zimbabwe.

Arbeidsledigheten er høy samtidig som myndighetene vil øke både skatter og avgifter. Det er mangel på de fleste basisvarer og infrastrukturen forfaller.

Demonstrantene brenner bildekk i gatene. Flere av dem er skutt og såret av politiet. Foto: PHILIMON BULAWAYO / Reuters

– Vi har lidd nok, sier en av demonstrantene i Bulawayo, Philani Nyoni til avisen The Guardian.

– Styresmaktene har nå forstått at vi ikke er fornøyde med deres idiotiske politikk som økningen av drivstoffprisene, mener han.

Foruten Harare skal det også ha vært uroligheter i Bulawayo og flere andre steder i landet. Det er meldt om plyndring. Enkelte skoler og butikker skal også ha blitt stengt.

Opprørspolitiet er på plass i Harare. Foto: PHILIMON BULAWAYO / Reuters

Politiet har brukt tåregassgranater og det er skutt mot demonstrantene. Det er ikke kjent hva slags ammunisjon som er brukt.

Demonstrantene har flere steder gått til angrep på politiet. I Chitungwiza utenfor Harare ble en politistasjon beleiret av demonstrantene.

Urolighetene skal være de mest alvorlige i landet siden valget i fjor. I voldsomme sammenstøt i august 2018 ble seks demonstranter skutt og drept av politiet.

Opposisjonen støtter demonstrantene

Det største opposisjonspartiet i Zimbabwe, Movement for Democratic Change (MDC), har mandag gått ut og bedt om at de voldelige urolighetene må stansers. Samtidig har de gitt sin støttet til demonstrantene.

– Vi har advart regjeringen og sagt at det er behov for dialog, men ingenting har skjedd. Dette er hva som blir konsekvensene når befolkningen presses for mye, sier Jacaob Mafume. Han er talsmann for MDC.

Myndighetene i Zimbabwe har på sin side anklaget demonstrantene for å forsøke å velte regimet. En talsperson for styresmaktene, Nick Mangwana, sier i en uttalelse at regjeringen vil slå hardt ned på alle som forsøker å ødelegge lov og orden i Zimbabwe.