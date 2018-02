Fire døde i eksplosjon i Leicester

Fire personer er nå bekreftet døde etter en eksplosjon i den engelske byen Leicester søndag.

Dødstallet kan stige, advarer politisjef Shane O'Neill.

– Vi har grunn til å tro at ikke alle er funnet ennå og søkearbeidet fortsetter derfor på stedet, sier han.

Politiet fikk melding om eksplosjonen like etter klokken 20.00 norsk tid.

En talsperson for brannvesenet sier det dreier seg om et hus på to etasjer med et omgjort loft, og med en liten polsk butikk i første etasje som er fullstendig kollapset.

Åtte personer ble kjørt til sykehus etter eksplosjonen, opplyser helseforetaket som driver tre sykehus i byen. Tilstanden er kritisk for to av dem, mens de fire andre slapp fra det med mindre alvorlige skader.

Politiet i Leicester har sperret av store områder rundt eksplosjonsstedet. Foto: AP

60 hus evakuert

Ifølge The Independent ble folk som bor i rundt 60 hus i området evakuert fra hjemmene sine.

Avisen skriver at folk som bor over halvannen kilometer fra eksplosjonen forteller at husene deres ristet.

Det er ennå uklart hva som ligger bak eksplosjonen og brannen, men politiet sier at det ikke er noe som tyder på en tilknytning til terrorisme.