Får dødstrusler etter selfie med miss Israel

Det var for en måned siden Miss Irak, Sarah Idan, delte et bilde av selg selv sammen sin konkurrent fra Israel, Adar Gandelsman, på Instagram med teksten: «Fred og kjærlighet fra Miss Irak og Miss Israel»,



Bildet som ble tatt i under Miss Universe-kåringen i Las Vegas har ført til så mye uro at Idan og familien har måttet flykte fra landet, skriver CNN.

Ba familien komme seg ut

Sarah Idan ble bedt om å fjerne bilde fra arrangørene av Miss Irak, som truet med å frata henne tittelen.



I tillegg skal hun ha mottatt dødstrusler.

– Moren min friket helt ut. Jeg sa til henne «Mamma, bare kom deg ut. Kom deg ut». Jeg fortalte henne at jeg var lei meg og spurte om hun ville at jeg skulle trekke fra konkurransen, sier Idan.

Hun sier hun også ble truet på nettet fordi hun brukte bikini under oppkjøringen til hovedkonkurransen.

– Da jeg la ut bildet tenkte jeg ikke i et sekund på at det ville føre til slike reaksjoner. Jeg våknet til samtaler fra familien min og Miss Irak-arrangørene som var helt gale. Dødstruslene jeg fikk på nettet var skremmende, sier Idan.

Nektet å fjerne bildet

Idan nektet imidlertid å fjerne bildet, men gikk med på å legge ut et nytt innlegg der hun fortalte at hun ikke støtter den israelske regjeringen eller deres Midtøstenpolitikk, og ba om unnskyldning til de som syntes at det var et angrep på den Palestinske sak.

Ifølge henne var Miss Israel, Adar Gandelsman som spurte om å ta et bilde sammen med henne.

– Hun spurte om jeg ville ta et bilde sammen, og jeg sa at jeg gledelig ville hjelpe henne med å spre budskapet. Målet med bildet var et uttrykk for håp om verdensfred, skriver BBC

Tør ikke å reise til Irak

Hun skal i ettertid ikke ha snakket med media slik at familien hennes kunne forlate Irak i stillhet.

– Folk i Irak kjente igjen familien min. De fikk dødstrusler.

Idan, som både har Irakisk og amerikansk statsborgerskap, forsøkte å få sitt nasjonale irakiske ID fornyet under konkurransen.



Det trenger hun for å få sitt irakiske pass fornyet. For å gjøre det må hun reise tilbake til Irak, noe hun sier hun er redd for å gjøre.