Fagforeninger ber voksne klimastreike sammen med ungdommen

Det var under et arrangement hos avisa The Guardian i London i april at Greta Thunberg svarte ja da hun ble spurt om det var på tide med en generalstreik for klimaet.

– Ja, svarte den unge, svenske skolestreik-gründeren unisont med flere av deltakerne i panelet.

Sammen med 46 andre unge klimaaktivister har hun bedt voksne arbeidstakere om å delta sammen med ungdommene i deres demonstrasjoner 20. og 27. september, før og etter FNs generalforsamling i New York, der verdenslederne møtes til klimatoppmøte.

Kan ikke kalle det generalstreik

Fagforeninger i blant annet Tyskland, Storbritannia, Australia og i Norge oppfordrer sine medlemmer til å bli med ungdommene å markere at de ønsker en mer ambisiøs klimapolitikk, hvis de kan.

Men de norske fagforeningene NRK har spurt vil ikke kalle det streik, for som de sier: «Streik er et virkemiddel som er strengt regulert i lov- og avtaleverk, og som fagbevegelsen bare unntaksvis tar i bruk i andre sammenhenger enn lønnskamp.»

– Det man snakker om her er nok ikke noen generalstreik i tradisjonell betydning; en veldig stor streik som omfatter alle bransjer og som går over lang tid og lammer hele samfunnet. Det er snakk om at de voksne skal gjøre som ungdommene, ta seg noen timer fri for å bli med på en politisk markering, forklarer arbeidslivsforsker ved Fafo, Kristine Nergaard.

Nergaard legger til at hvis dette blir arrangert av arbeidstakerorganisasjonene i arbeidstida, så kalles det politisk streik eller politisk markering.

– Dette er lovlig i norsk arbeidsliv, men må varsles i god tid og kan ikke vare for lenge.

Verden over planlegger ungdommer protestmarsjer, markeringer og skolestreiker for klimaet i forbindelse med FNs generalforsamling 20.–27. september. Nå ber de voksne arbeidstakere om å streike sammen med dem. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Sterk internasjonal støtte

International Trade Union Confederation (ITUC), som de norske fagforbundene LO, Unio og YS er medlem av, oppfordrer sine fagorganiserte til å stå sammen med ungdommene i deres streiker enten fredag 20. eller 27. september.

ITUC, som er internasjonal partner i den globale klimastreiken, skriver:

«Klimatilpasning må foregå på en måte som sikrer rettferdighet for alle. Mens myndigheter over hele verden kjenner på presset, må vi bruke anledningen til å heve stemmen og bidra til reelle klimaløsninger som inkluderer alle.»

Vil støtte men ikke streike

Fagforeningene LO, YS og Unio forteller villig vekk om sine organisasjoners engasjement for klimasaken og en bærekraftig samfunnsutvikling når NRK ringer. Men ingen av dem vil oppfordre til streik.

– Presset fra ungdommen inspirerer til videre arbeid og jeg har også tidligere gått ut og støttet ungdommenes klimastreik, sier leder Ragnhild Lied i Unio.

Roger Heimli, 2. nestleder i LO, oppfordrer alle medlemmer som kan til å delta i markeringer for klimaet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– LO ser positivt på at de av våre medlemmer som har anledning til dette deltar i markeringer for klodens klima, sier LOs 2. nestleder Roger H. Heimli til NRK.

YS-leder Erik Kollerud presiserer at de ikke kan oppfordre til streik, men skriver at:

– Klimaendringene er noe vi i fagbevegelsen også er veldig opptatt av, og jobber med daglig. Vi kommer ikke til å oppfordre til streik, men ser positivt på at de som har anledning deltar i markeringer for klimaet.

Men for Fremtiden i våre hender kommer engasjementet hos de norske fagforeningene til kort:

– Jeg er glad for at fagforeningene på forespørsel fra NRK stiller seg positive til klimamarkeringene. Men vi etterlyser at de aktivt oppfordrer medlemmer i alle forbund og lokallag til å delta i markeringene, slik deres søsterorganisasjoner i flere andre land har gjort, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Fagforeninger og studenter går sammen

Fagforeninger som representerer 21 millioner arbeidstakere i Australia, Frankrike Tyskland, Italia, New Zealand og Storbritannia har sagt de vil streike for klimaet 20. septemer.

Det samme sier selskaper som Ben & Jerry’s, Lush Cosmetics, Seventh Generation, avisen The Guardian, og Patagonia & Amazon, ifølge European Climate Foundation.

Blant dem som aktivt oppfordrer sine medlemmer til å delta i den globale Fridays for Future-streiken 20. september, er det tyske fagforbundet Verdi, med to millioner medlemmer.

– De som kan burde logge ut og delta i streikene. Jeg kommer til å være der, sier unionens leder Frank Bsirske til Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Greta Thunberg, som satte i gang Fridays for Future-bevegelsen, retvitret Bsirskes uttalelse og kommenterte «Dette er lederskap. Hvem vil følge etter? Verden ser på.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også i Storbritannia rustes det til handling. Tillitsvalgte i University og College Union har fremmet et forslag for hovedorganisasjonen Trades Union Congress (TUC), som representerer 5,5 millioner britiske arbeidstakere:

«Vi ber alle TUC-tilknyttede fagforeninger, studentforeninger, universiteter, politikere og samfunnsgrupper om å støtte oppfordringen om 30 minutters arbeidsstopp i solidaritet med den globale ungdomsstreiken 20. september.»

Også Australian Services Union (ASU) har oppfordret sine medlemmer til å støtte klimaaktivistenes markeringer:

«Vi har alltid og vil alltid støtte dem som kjemper for en bedre fremtid. Derfor ber ASU sine medlemmer om å støtte skolestreikerne ved å ta en dag fri for å delta i en av aksjonene den 20. september, organisere en solidaritets-selfie på arbeidsplassen, eller vedta klimatiltak for egen virksomhet. »