EU enig med søramerikanske land om ny frihandelsavtale

– Mercosur-handelsavtalen er i boks. Et historisk øyeblikk. Midt i en tid med internasjonale handelsspenninger sender vi et sterkt signal om at vi stiller oss bak et regelbasert handelssystem, skrev Juncker på Twitter fredag kveld.

Kilder med kjennskap til samtalene fortalte på forhånd anonymt at et gjennombrudd var ventet å bli kunngjort i forbindelse med G20-toppmøtet som nå er i gang i Osaka i Japan. Toppmøtet går over to dager fredag og lørdag.

Den nye frihandelsavtalen er den største EU noensinne har inngått. Alt i alt vil den dekke et marked bestående av rundt 800 millioner mennesker.

EU-kommisjonen har forhandlet på vegne av EUs 28 medlemsland. Forhandlingene har pågått i nesten to tiår. Partene ga ny giv i 2016 etter ett års pause.

Avtalen fjerner handelshindringer og bidrar til økt eksport fra begge parter. EU-kommisjonen opplyser at avtalen tar hensyn til beskyttelse av arbeidernes rettigheter og miljøet, samt høye matstandarder.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tidligere truet med å si nei til frihandelsavtalen hvis den undergraver Parisavtalen.

Diskusjonene om landbruksprodukter var svært vanskelige, og avtalen møter også kraftig motstand fra miljøbevegelsen, som frykter for regnskogen i Amazonas.

– Det er aldri akseptabelt å bytte biler mot biff når det fører til at Amazonas ødelegges, urfolk angripes og fiendtligheten mot sivilsamfunnet blir enda større, sier Naomi Ages i miljøorganisasjonen Greenpeace i en pressemelding.

De søramerikanske landene i Mercosur er Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Venezuela var tidligere med i Mercosur, men ble suspendert i 2016.