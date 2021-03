Mansour Abbas leder United Arab List, et islamistisk parti som har vunnet fire seter i nasjonalforsamlingen Knesset. Abbas representerer Israels arabisk-palestinske minoritet. De er israelske statsborgere og teller 21 prosent av befolkningen.

Tradisjonelt har de arabiske partiene skydd Israels nasjonalistiske høyreside, der retorikken mot arabere ofte er hatsk.

Men nå er et gammelt tabu brutt. Både Netanyahu og Abbas har gått helt nye veier fordi de begge kan tjene på det.

Vil ikke i fengsel

Benjamin Netanyahu er en fri mann så lenge han er statsminister. Men han er tiltalt for korrupsjon og bedrageri og risikerer flere år i fengsel den dagen statsministerjobben forsvinner og dermed også immuniteten.

Derfor var Netanyahu på desperat jakt etter stemmer før valget.

For første gang drev han valgkamp i arabisk-palestinske byer og nabolag. Han drakk te med beudinene. Ingen har imidlertid glemt Netanyahus stygge utfall mot Israels arabere under valget i 2015.

– Araberne kommer til valgurnene i horder, regjeringen vår er i fare, sa han da, for å skremme egne velgere til å bruke stemmeretten.

STEMMEJAKT: En valgplakat for Netanyahu på arabisk er ikke vanlig kost. Mens han tidligere så arabiske stemmer som en trussel har han fisket etter dem i år. Bildet er fra byen Kafr Kassem.

Vant, men ble ikke hørt

I forrige valg, i 2020, samlet de arabiske partiene seg i Joint List. Arabiske velgere mobiliserte, og listen kom inn i Knesset med historiske 15 folkevalgte. Optimismen var stor, nå skulle den arabiske minoriteten endelig få innflytelse og bli hørt.

Men ingen av de tradisjonelle sionistiske partiene ville samarbeide med dem. Skuffelsen var stor over at Benny Gantz som Joint List støttet i fjor, dumpet dem. Siden Israels tilblivelse i 1948 har intet arabisk parti blitt invitert inn i noen israelsk regjering.

Araberne har alltid holdt seg til venstre-sentrum i politikken. Men for å få politisk innflytelse brøt Mansour Abbas ut av fronten mot Israels høyreside og åpnet for samarbeid.

BRAKVALG i 2020: Ayman Odeh og Ahmad Tibi t.h. er Israels mest kjente arabiske politikere. Her er de på besøk i presidentboligen. Stemningen er høy etter tidenes beste valgresultat. Men løfter ble brutt og de fikk lite igjen for seieren. Foto: Menahem Kahana / AP / NTB

Bryter tabu

Tannlegen og politikeren fra Galilea tenker nytt og pragmatisk:

– Om jeg kan oppnå noe for mine velgere, er jeg villig til å samarbeide med Netanyahu, sier Abbas.

Israels arabiske samfunn trenger sårt arbeidsplasser, bedre infrastruktur og flere boliger. Akkurat nå er Netanyahu villig til å strekke seg langt for sine mulige koalisjonspartnere. Han kjemper for sitt politiske liv.

«Situasjonen etter valget er en perfekt storm, nå er Israels arabere brakt inn i miksen», skriver en kommentator i Haaretz.

Nå har det utrolige skjedd: Et arabisk parti er på vippen og kan i praksis bestemme hvem som skal bli Israels neste statsminister.

– Jeg er ikke i lomma på noen av partene, sier Abbas.

Han kan samarbeide både med høyresiden og venstresiden. Han kan bli kingmaker.

Dette kan være tiden der også Netanyahu bryter det evige tabuet i Israelsk politikk: å bringe et arabisk parti inn i regjeringen. Men også utfordrer Yair Lapid har lyst til å bli statsminister. Hans slagord er «Få fornuften tilbake». Han vil bli kvitt Netanyahu.

NY SJANSE: Yair Lapid gikk fra å være TV-programleder og nyhetsjournalist til politikken. Han leder Yesh Atid (Det fins en fremtid), nå det største partiet etter Netanyahus Likud. Kan han bli neste statsminister? Foto: Jack Guez / AFP / NTB

Hva sier de andre?

Siden Netanyahus parti Likud ikke vinner nok seter i Knesset til å danne regjering må han lete etter regjeringspartnere. Hans tradisjonelle koalisjonsvenner er de ultraortodokse og nasjonalistiske partiene.

Men hva nå?

Er det mulig for Netanyahu å gå til sengs med partier som er for bosettere og imot en palestinsk stat - og et arabisk parti som attpåtil er islamistisk?

Netanyahu kan til og med bli nødt til å hente støtte hos åpne rasister som vil strippe arabere i Israel for sine statsborgerskap.

Jødisk terrororganisasjon

Nytt i dette valget er også at Kahanistene er inne i varmen. Moderpartiet deres står på terrorlisten, men nå er de valgt inn i Knesset. De seks folkevalgte fra Det Religiøse Sionist Partiet er åpne homofober, araberhatere og ultranasjonalister som vil at Israel skal styres etter jødisk religiøs lov.

De er disiplene til rabbineren Meir Kahane, som først grunnla den høyreekstreme terrororganisasjonen Jewish Defense League i USA. Kahane flyttet til Israel, stiftet partiet Kach og ble valgt inn i Knesset i 1984.

Meir Kahane mente at jøder og arabere burde adskilles, at palestinere burde deporteres fra bibelsk land og at ikke-jøder bosatt i Israel burde fratas sine statsborgerskap.

Han var for å styre Israel etter jødisk religiøs lov, halakha, og mente at rabbinere burde få mer makt i samfunnet. Et slags jødisk speilbilde av Den islamske republikken Iran. Han mente dessuten at jøder ikke skulle gifte seg med «goyim», altså ikke-jøder.

PÅ TERRORLISTEN: Rabbiner Meir Kahane grunnla Jewish Defence League og partiet Kach. Han ble drept mens han holdt en tale i 1990. Baruch Goldstein som massakrerte 29 palestinere under bønn i Hebron i 1994, var en tilhenger av Kahane. Foto: Susan Ragan / AP /NTB

Slike meninger var ikke akseptable i Knesset i 1984.

Da ble partiet Kach erklært som rasistisk og Kahane mistet plassen som folkevalgt. Han ble utestengt fra de kommende valgene og Kach ble satt på listen over terrororganisasjoner av Israel, Canada, EU og USA.

Men nå, 37 år senere, er Kahanes tilhengere valgt inn i Knesset med hele seks mandater.

Kahanistene som har slått seg sammen under fanen til Det Religiøse Sionist Partiet, har gjenoppstått i form av smilende joviale politikere.

Om Netanyahu skal samle Kahanister og islamister i samme regjering må han bruke alt han har av politiske triks og overtalelseskunst.

I Israelsk politikk er det meste mulig og Netanyahu har vist seg som en politisk trollmann og en statsleder med ni liv. Men det er svært vanskelig å se for seg en slik arabisk-nasjonalistisk regjering.

President Reuven Rivlin vil snart be den han mener er best egnet til å forhandle frem en ny regjering. Om forsøket ikke fører frem, må israelerne gå til valgurnene igjen. Det kan blir det femte valget på to år.