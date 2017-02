I en avtale med påtalemyndigheten har Enrique Marquez Jr. fra Riverside i California gått med på å erklære seg skyldig i å ha kjøpe automatgeværene til de to som gjennomførte angrepene.

Tashfeen Malik (t.v.) og Syed Rizwan Farook (t.h.) drepte 14 mennesker i San Bernardinho. Foto: U.S. Customs and Border Protection / Ap

Syed Rizwan Farook og hans Tashfeen Malik drepte 14 personer og såret et tjuetalls andre under en juleavslutning for ansatte i San Bernardinos helseavdeling, der Farook selv jobbet.

Både Malik og Farook ble selv drept i en skuddveksling med politiet like etter.

Skal ikke ha visst om angrepet

25-åringen sier at han gikk med på å kjøpe automatgeværene av typen AR-15 til ekteparet fordi de trodde at Farooks Midtøsten-utseende ville vekke oppmerksomhet.

Påtalemyndigheten sier at det ikke er noe bevis som tyder på at 25-åringen deltok i selve massakren eller visste om den på forhånd.

Marquez skal ha truffet Farook i 2005. De daværende tenåringene skal ifølge FBI ha diskutert religion og Marquez skal ha konvertert til islam.

Politibilde av våpnene som ble brukt i massakren. Foto: AP

Planla angrep på motorveien

Mannen har også innrømmet at han sammen med Farook planla en massakre mot universitetsstudenter og et angrep på sjåfører som satt fast i kø på en motorvei. Ingen av de to angrepene fant sted.

Politiet sier at Marquez og Farook ville stoppe trafikken på Route 91 ved hjelp av eksplosiver og deretter skyte på sjåførene som satt fast i trafikken eller kaste bomber inn i en fuii kafeteria på Riverside City College.

Marquez sa at han trakk seg fra planene etter at fire menn i 2012 ble arrestert og anklaget for terrorisme i 2012.

Etter avtalen med påtalemyndigheten risikerer Marquez opptil 25 års fengsel. En dommer skal torsdag måle ut straffen hans.