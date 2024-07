Biden har fått korona – tale avlyst

– Biden er fullvaksinert og har fått booster. Han har milde symptomer, og reiser til Delaware hvor han vil gå i hjemmekarantene, opplyser pressesekretær Karine Jean-Pierre i Det hvite hus i en pressemelding.

Ifølge Bidens lege har presidenten rennende nese og tørrhoste og redusert allmenntilstand.

Han har allerede fått den første dosen av det antivirale legemiddelet Paxlovid, opplyser legen.

Biden på vei inn på flyet

På vei inn på presidentflyet på flyplassen i Las Vegas ble Biden spurt av journalister hvordan han føler seg.

– Bra, sa presidenten mens han viste tommel opp til de fremmøtte journalistene.

Ifølge pressesekretæren vil Biden fortsette å utføre oppgavene sine som president mens han er i karantene.

Etter planen skulle presidenten talt på en konferanse for UnidosUS, en organisasjon som jobber for å fremme borgerrettigheter for personer med latinamerikansk bakgrunn. Det var arrangøren som først kunngjorde at Biden hadde testet positivt.

Biden ut mot Elon Musk

Natt til torsdag norsk tid la Biden ut to innlegg på sin X-konto der han oppfordrer folk til å støtte valgkampen hans.

– Jeg er syk, skriver Biden i den første meldingen.

Så fortsetter han setningen i en ny melding

– av Elon Musk og de rike vennene hans som prøver å kjøpe dette valget. Om du er enig, bidra her.

Nylig varslet Elon Musk at han vil støtte Trumps valgkamp med 45 millioner dollar i måneden.

Biden kritiserer Elon Musk og ber samtidig om penger til valgkampen. Faksimile: X

Toppdemokrat skal ha bedt Biden trekke seg

Samtidig tyder mye på at presset mot Biden fortsetter å øke. ABC News melder at demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, skal ha bedt Biden om å trekke seg fra valgkampen.

Det skal ha skjedd i et møte lørdag.

Schumer skal ha sagt til Biden at det er bedre for landet og det demokratiske partiet om han trekker sitt kandidatur, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået har ikke lyktes med å få en kommentar fra Chuck Schumer.