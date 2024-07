Trump: – Jeg hadde Gud ved min side

Den tidligere presidenten hadde varslet at han ville skrive om sin landsmøtetale og snakke om forsoning.

Trump manet til samhold og frarådet å kriminalisere politiske uenigheter.

Så kom han rett etter med en beskyldning mot demokratene.

– Demokratene må slutte å misbruke rettssystemet til å gå etter deres politiske rivaler, med en henvisning til rettsprosessene Trump er i.

Donald Trump har fortsatt ørebandasjen på etter attentatet. Foto: AP

Ifølge CNN skulle ikke presidenten gå til personangrep eller nevne president Joe Biden i talen sin.

Samtidig nevnte han Biden én gang og kalte demokratenes Nancy Pelosi for «Gale Pelosi».

Han kom også ifølge CNN og BBCs faktasjekkere med en rekke usannheter og harde anklager om demokratene. Blant annet kalte han den nåværende regjeringen for «inkompetente».

Trump snakket i over en og en halv time, som er uvanlig for denne typer taler. Han slo sin egen rekord fra 2016.

Til sammenligning snakket Joe Biden i 24 minutter da han hadde tilsvarende tale i 2020.

Republikaner Caroline var fornøyd med talen til den tidligere presidenten.

Flere i publikum var rørt under talen til Trump. Caroline fra Milwaukee-området tror ting blir bedre under Trump. Foto: Tove Bjørgaas / nrk

– Vi kommer til å være tryggere under Trump, han vil stenge grensene og gi oss mulighet til å kjøpe hus, få familier. Det vil bli bedre.

Snakket om økonomien, innvandring og krig

Trump gikk også inn på hans hjertesaker som å sikre grensene, økonomien og innvandring.

Han kom med falske anklager om at det er rekordinflasjon under Biden.

Inflasjonsraten som er på 3 % (juni 2024), er ikke i nærheten av tidenes rekord på 23,7 %, satt i 1920.

– Jeg vil stanse den ulovlige migrasjonskrisen ved å bygge grensemuren, sa Trump og kalte det en «invasjon av migranter».

Amerikanere ser på talen til Trump i Washington D.C på Marriot Hotel. Foto: AFP

Han hevdet igjen at krigene ikke ville blitt startet hvis han var president, og at det var fred i verden da han forlot det hvite hus.

– Verden er i krise, krig raser i Europa og Midtøsten. Tredje verdenskrig truer.

Men det var mange uløste kriger og konflikter i verden på det tidspunktet.

Blant annet var amerikanske tropper var fortsatt utplassert i Afghanistan og Irak, borgerkriger i Syria, Jemen og Somalia og kamper mellom Ukraina og prorussiske styrker i Ukrainas Donbas-regionen.

– Jeg skulle ikke vært her i dag

Donald Trump brukte første del av talen på å fortelle om attentatet.

– Mange har spurt meg om hva som skjedde og jeg skal fortelle det. Men jeg vil ikke fortelle det flere ganger, fordi det er for smertefullt.

Attentatet fra forrige helg ble adressert av Trump. Publikum ropte: kjemp! kjemp! kjemp! Foto: AP

– Hvis jeg ikke hadde flyttet hodet mitt, hadde kulen truffet hodet mitt og jeg hadde ikke vært her i dag. Jeg hadde Gud ved min side, sa Trump.

– Jeg skulle ikke vært her i dag, sa han.

Biden har korona

Demokratenes kandidat Joe Biden har korona og er i karantene i Delaware.

Han har avlyst en tale på en konferanse i Las Vegas.

Ifølge Bidens lege har presidenten rennende nese og tørrhoste og redusert allmenntilstand.

Han har allerede fått den første dosen av det antivirale legemiddelet Paxlovid, opplyser legen.

Det har vært et stort press på Joe Biden på å trekke seg etter en CNN-debatt i slutten av juni. Flere demokrater har trukket frem helsen og alderen hans og vært bekymret for at demokraten ikke kan slå Trump i valget i november.