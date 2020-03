Emoji mot Kinas korona-sensur

Legen Ai Fen varslet om symptomer på et SARS-lignende virus i en av sine pasienter 30. desember. Som leder av avdelingen for øyeblikkelig hjelp på Wuhan Central Hospital, så hun det som sin plikt å varsle.

Sykehusledelsen ba henne om å holde kjeft.

Nå er Ai en angrende varsler. Hun skulle ønske hun hadde fulgt sin samvittighet, og ikke ordren fra oven.

Denne uken ble historien hennes publisert i det kinesiske tidsskriftet Folk (人物). Like snart ble artikkelen fjernet.

Kjærlighet

I protest mot sensuren videreformidlet nettbrukere artikkelen på kreativt vis.

De oversatte den til engelsk, tysk og hebraisk. De publiserte den som hieroglyfer, som emojis, som morse og på blindespråk.

– Dette viser bare hvor ekstremt vanskelige forhold vi lever under, når vi må ha så mye kunnskap bare for å kunne klare å lese en artikkel, skriver den kinesiske journalisten Liu Hu, på den sosiale nettplattformen Wechat.

En av versjonene er formidlet i form av Mao Zedongs håndskrift, for hvem vil vel tillate seg å fjerne landsfaderens elegante kråketær?

I emoji-versjonen er legens navn erstattet med et hjerte ❤️. Etternavnet hennes lyder nemlig ai, 爱, som betyr kjærlighet.

VARSLER: Legen Ai Fen er en angrende varsler. Hun skulle ønsket hun fortalte om det farlige viruset, i stedet for å følge ordren om å holde kjeft. Foto: Skjermdump

Datoen da Ai oppdaget viruset ville også lett kunne bli oppdaget av sensur-myndighetene. Den ble derfor erstattet med 日. Dette kinesiske tegnet betyr sol eller også dag, og brukes i datoer.

– Et ramaskrik

Flere av versjonene som den sosiale medieplattformen Wechat ble pepret med, ble umulige å tyde, også om de skulle legges inn i et oversettelsesprogram. For nettbrukerne ble nemlig handlingen, vel så viktig som innholdet.

– Det å poste innlegg på nytt er blitt et uttrykk for en holdning, et ramaskrik for ytringsfrihet, og enda viktigere, ett opprør mot at ytringsfriheten kveles, sier fotograf Wang Jiuliang, kjent for sin dokumentar om Kinas plastproblem.

Foto: Skjermdump

Historien til legen Ai Fen oser av desperasjon. Allerede 16. desember fikk hun inn pasienten som to uker seinere viste seg å ha lungeviruset ingen på dette tidspunktet kjente til.

Etter å ha fått munnkurv måtte Ai holde informasjonen om det dødelige viruset skjult for sine nærmeste, og for sine kollegaer.

Hun så pasienter komme, og dø. Hun var engstelig hver dag hun gikk hjem til sitt ett år gamle barn. Hun prøvde å sikre at andre som arbeidet på avdelingen var godt nok beskyttet, uten at hun kunne forklare hvorfor.

Ai formidlet legejournalen til noen av sine studiekamerater. En av dem som videresendte informasjonen, var øyelegen Li Wenliang. I stedet for å slå alarm om situsjonen refset politiet ham og sju andre for å servere «løgner».

KODER: Sinte kinesiske nettbrukere har kodifisert artikkelen om Ai Fen i en protest mot sensuren. Foto: Skjermdump

Hodene rullet

På dette tidspunktet var det for seint å stanse sannheten, og dokumentet ble spredt, men øyelegen Lis skjebne ble også beseglet: Han døde på grunn av koronaviruset.

Folk ble rasende. Myndighetene hadde satt innbyggernes liv i fare fordi de ikke ville gå ut med informasjonen folk trengte for å beskytte seg selv. Og nå var helten deres, han som fortalte sannheten, død.

Hodene rullet i Wuhan og i Hubei, og det ble lovet en gransking, men de som satt i lokale posisjoner hevdet at det kun var den sentrale ledelsen i Kommunistpartiet som kunne godkjenne informasjonsflyten.

HIEROGLYFER: Dette er en av de mange versjonene av artikkelen om Ai Fen som nettet i Kina er blitt bombardert med denne uken Foto: Skjermdump

Ai Fen kunne ha hindret, eller i alle fall ha mildnet en katastrofe, om hun bare hadde blitt hørt.

Fordi varslerne ble målbundet reiste fem millioner intetanende kinesere ut fra episenteret Wuhan, til andre deler av Kina, og ut i verden.

Koronaviruset har tatt livet av i underkant av fem tusen mennesker og har smittet nesten 135000 personer.

HELT: Øyelegen Li Wenliang døde av koronaviruset, etter å ha blitt kjent som en varsler om epidemien Foto: Li Wenliang/gan En Fund / Reuters

Utilgivelig

Kinas myndigheter ønsker nå kun fokus på at deres effektive metoder gir imponerende resultater, og at landet er på god veg til å få kontroll på korona.

For mange kinesere er uansett myndighetenes håndtering av varslerne, og viruset i den første fasen, utilgivelig.

– Dette betyr at når undertrykkelsen blir verre enn det vi kan tolerere, slutter folk å være redde. Denne voldsomme kontrollen har vekket mange som i utgangspunktet ikke er interesserte i politikk, sier en anonym nettbruker.

Derfor tror de at myndighetene ikke tør annet enn å ta protesten mot sensuren av Ai, i alle dens farger og fasonger, på alvor. Før den koker over.

Foto: Skjermdump

Onsdag dukket artikkelen om Ai opp igjen på tidsskriftets plattform på Wechat. Den kan nå leses fritt.

– Dette er et tegn på at myndighetene har inngått et kompromiss, skriver nettbrukeren Ding Dong.

– Språk kan bli slettet og fjernet, men tanker og minner vil aldri forsvinne, skriver Liu Hu.