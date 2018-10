Elleville scener da ridehest sprang inn på bar

Kundene i den normalt rolige baren i byen Chantilly, nord for Paris, spratt opp fra sine bord og drinker da en ridehest plutselig kom springende inn, melder det franske nettstedet Télé-Loisirs.

Serveringsstedet var til alt overmål et sted hvor det er mulig å spille på hester.

Overvåkningsbilder fra baren viser at fullblodshesten kommer inn med sadelen halvveis på ryggen. Deretter bykser den seg innover i baren så bord og stoler faller, mens barens gjester forsøker å komme seg unna.

Kastet av rytteren

Hestens trener Jean-Marie Beguigne kunne opplyse at rytteren ble kastet av ved stallene på løpsbanen i Chantilly, nærmere 1600 meter unna baren.

– Rytteren ble kastet av mellom løpsbanen og stallene. Hoppa forsvant videre ned veien, rundet en rundkjøring før hun løp inn i baren. Det er ganske spesielt, sier treneren Beguigne til det franske nettstedet Télé-Loisirs.

Har rømt tidligere

Ingen ble skadet, og hesten har ikke vist noe tegn til trauma eller angst etter hendelsen. Treneren sier at hesten har til vane og rømme, men at det var litt utrolig at hun valgte seg ut en hestespill-bar.

– Hesten presset seg inn døren vår og kom seg rett inn i spillehjørnet vårt, sier eieren av baren Stephanie Jasmin.

