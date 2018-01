Forskning: Musikk kan gi hester magesår

– Vi har jo stusset på hvorfor hester i en stall har vært mer plaget av magesår enn i nabostallen, som ligger vegg i vegg. I stallen med magesår har radioen stått på, men vi har ikke tenkt over at radioen kan ha vært en del av årsaken, sier hesteveterinær Lise Westergren ved Trøndelag Hesteklinikk.

Westergren ble klar over problemstillingen da hun nylig hørte på et foredrag om magesår hos hest. Den irske anerkjente veterinæren og indremedisineren på hest, Kevin Corly, reiser rundt i verden for å informere om siste nytt innen forskning fra Rural Industries Research and Development Corporation i Australia, om magesår hos disse dyrene. Han viste blant annet til at ytre miljøpåvirkninger som radiolyd er uheldig.

Jo lengre radioen står på i stallen, jo større risiko er det for at hester utvikler magesår, viser forskningen:

Snakking på radio øker forekomsten med 3,6 prosent

Musikk på radio øker forekomsten med 2,8 prosent

Hester er fluktdyr

Hester som står sammen i en stall har gjerne en arbeidsfordeling seg imellom. Det er som regel alltid en som står på vakt, en rolle de bytter på ha. De signaliserer med ørene når det er fare på ferde, spisser ørene og spenner nakken, ifølge Westergren.

Hun viser til at hester er fluktdyr som har et medfødt instinkt som forteller dem at de må flykte fra farer for å overleve.

GANSKE VANLIG: Hesteveterinær Lise Westergren har behandlet mange hester for magesår. Foto: Privat

– De blir fort overveldet av lyd. De vet ikke at lyd fra radioen ikke er farlig. For dem kommer lyden overraskende og gir lite ro når de egentlig skal slappe helt av, sier hun.

Kan ramme alle

Magesår hos hest er ganske vanlig, særlig blant aktive løpshester som galopphester, varmblodstravere, distansehester og sportshester som konkurrerer i sprang, dressur og feltritt.

MÅ TENKE OSS OM: Hesteveterinær Urd Moe på egen hest, Clown, sier vi må bli flinkere til å se situasjoner fra dyret sin side. Foto: PRIVAT

– Det rammer spesielt hester som er under et hardt treningsregimet, men også den vanlige «hobbyhesten» kan få magesår, ifølge hesteveterinær Urd Moe.

Stress

Det er tidligere forsket på at kuer fikk økt melkeproduksjon ved å ha avslappende musikk i fjøset. Noe mange har tenkt kan ha en beroligende effekt på alle dyr.

– Det gjelder altså ikke for hester, sier Moe.

Hesteklinikken Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) bekrefter at magesår hos hest er ganske vanlig, men har ikke tall på hvor mange hester som lider av det i Norge.

GASTROSKOPI: Hester med mulig magesår må ofte gjennom en gastroskopiundersøkelse. Foto: NRK

– Det kan være ulike symptomer, og ikke alle hester kommer inn for gastroskopi-undersøkelse, som er den beste måten å finne ut av på om en hest har magesår, sier veterinær og 1. lektor ved hesteklinikken NMBU, Siv Hanke Olsen.

Å slå av radioen vil ikke kurere magesår, men senke stressnivået hos hestene.

