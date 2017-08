Ekteparet Trump står over prestisjetung prisutdeling

Prisen deles ut i Det hvite hus i desember hvert år til en scenekunstner for deres livslange bidrag til amerikansk kultur.

– Presidenten og førstedamen har besluttet å ikke delta i årets aktiviteter for å la prisvinnerne feire uten politiske distraksjoner, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus lørdag, ifølge The New York Times.

Det er fjerde gangen siden utdelingen startet i 1978 at en sittende president uteblir fra utdelingen. I 1994 sto Bill Clinton over fordi han var på vei til en konferanse i Budapest, George H.W. Bush sto over i 1989 fordi han deltok i et toppmøte på Malta med Mikhail Gorbatsjov, mens Jimmy Carter måtte utebli i 1979 på grunn av gisselkrisen i Iran.

En del av prisvinnerne hadde allerede meldt avbud til gallaarrangementet i Det hvite hus i forbindelse med utdelingen. Gallaen er nå avlyst.

– I lys av den sosialt splittende og den moralsk nedbrytende veien som vårt nåværende lederskap har valgt å følge, og for å følge de prinsippene som jeg og så mange andre har kjempet for, melder jeg avbud på invitasjonen til mottakelsen i Det hvite hus, sa den 86 år gamle prisvinnende danseren og koreografen Carmen de Lavallade torsdag.

Hun er kjent som den første afrikansk-amerikanske ballerinaen som danset i New Yorks Metropolitan Opera.