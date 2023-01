Eksplosjonen skjedde rundt klokka 17 fredag i landsbyen Pasvalio Vienkiemiai, nord i Litauen.

Det er så langt ikke meldt om skadde. Landsbyen Valakėliai, som ligger i nærheten, ble evakuert.

Flammene skal ha vært synlige på 17 kilometers avstand og stått 50 meter opp i lufta. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.

Så langt er det ikke funnet tegn til sabotasje, ifølge operatøren.

– Ifølge de umiddelbare undersøkelsene ser vi ingen onde hensikter, men etterforskningen vil gjennomgå alle mulige årsaker, sier Amber Grid-sjef Nemunas Biknius ifølge Reuters.

Han opplyser fredag kveld at brannen som oppsto etter eksplosjonen, er slukket.

Det er så langt ikke meldt om skadde eller omkomne etter eksplosjonen. Brannvesenet er på stedet i tilfelle brannen sprer seg, skriver Reuters.

– En høytrykksgassrørledning eksploderte nær Valakėlia i Pasvalis-distriktet. Det ligger ved siden av veien Pasvalys – Šiauliai, skriver distriktsordfører Gintautas Gegužinskas på Facebook.

Ordføreren i distriktet Pasvalys, Gintautas Gegužinskas, sier til LRT radio at folk i området hørte lyder som minnet om fly i lav høyde før eksplosjonen.

Foto: Gintautas Gegužinskas / Facebook

Etterforskes

I en pressemelding skriver Amber Grid at eksplosjonen nå etterforskes.

– For øyeblikket fokuserer vi på å minimere konsekvensene og sørge for sikkerhet. Vi informerte umiddelbart myndighetene om situasjonen. Vi kommer med flere detaljer om hendelsen når vi har flere detaljer, sier toppsjef Biknius.

Ifølge Amber Grid skjedde eksplosjonen i en av to parallelle rørledninger.

Rørledningen frakter gass til Latvia og den nordlige delen av Litauen, og tilførselen av gass ble stanset umiddelbart da eksplosjonen skjedde.

Selskapet skriver videre at innbyggere i Pasvalys-distriktet allerede får gass gjennom den parallelle rørledningen som ikke er skadd.

Samtidig sier en talsperson for selskapet at eksplosjonen kan føre til problemer for gassforsyningen til Latvia og nord-Litauen.

Analytiker Sindre Knutsson i Rystad Energy skriver i en SMS til NRK at eksplosjonen ikke påvirker tilførselen av gass til Europa:

– Likevel rapporteres det om at kun en av to parallelle rør er påvirket og at hendelsen vil ha mindre effekt.