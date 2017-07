Donald Trump og paven vil hjelpe dødssykt spedbarn

Etter at det britiske ekteparet Chris Gard og Connie Yates tapte kampen for å gi sin dødssyke sønn eksperimentell behandling i USA har både paven og Donald Trump kommet på banen.

Sykehuset vil slå av maskinene

Ti måneder gamle Charlie Gard er født med en sjelden genetisk sykdom som har gitt han en alvorlig hjerneskade, og den lille gutten kan ikke bevege seg eller puste uten hjelp fra maskiner.

Legene ved Great Ormond Street Hospital mener gutten ikke har noen sjanse for å overleve, og mener det beste både for gutten og foreldrene vil være å slå av maskinene som holder det lille spedbarnet i live.

Chris Gard og Connie Yates har samlet inn over 1 million pund i sin kamp for å få lov til å hjelpe sin 10 måneder gamle gutt. Foto: PA / AP

Charlies foreldre derimot har kjempet en lang kamp i det britiske rettssystemet for å få lov til å ta med seg sønnen til USA for å forsøke en eksperimentell behandling der.

For en uke siden slo Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast at en reise over Atlanterhavet bare ville gjøre mer skade på barnet og at de livsstøttende maskinene skulle skrus av, skriver The Guardian.

Etter planen skulle dette skje fredag 30. juni, men sykehuset valgte å utsette avgjørelsen slik at foreldrene og familien kunne få tatt et skikkelig farvel.

Paven og Trump

Men nå har både Pave Frans og Donald Trump kastet seg inn i kampen for at gutten skal få leve.

I en tweet på fredag viste paven solidaritet med foreldrene og skrev at å forsvare et menneskes rett til liv en kjærlighetsplikt.

Og i natt ga Trump beskjed om at hvis det var noe han kunne gjøre så stilte USA gjerne opp.

Familiens støttespillere setter stor pris på engasjementet fra to av verdens mektigste mennesker, og skriver i dag at Charlie kjemper videre og at de ikke har gitt opp håpet. Samtidig gir de et spark til den britiske statsministeren Theresa May og ber henne «ta den rette avgjørelsen».

Familien har samlet inn 1 million pund som de sier vil gå til barn med lignende genetiske lidelser dersom Charlie dør.