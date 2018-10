Domstol avviser Stormy Daniels' søksmål mot Trump

Daniels må også betale Trumps sakskostnader som følge av avslaget fra domstolen i Los Angeles, som ble offentliggjort natt til tirsdag.

Retten skriver i kjennelsen at de er enig med presidenten, som i april skrev i en Twitter-melding at søksmålet mot han er en «retorisk overdrivelse». Det står videre i kjennelsen at en «retorisk overdrivelse» er en del av den politiske debatten i USA, og at slike retoriske utsagn er beskyttet i grunnloven.

Pornoskuespillerens advokat Michael Avenatti sier de vil anke kjennelsen.

Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, har påstått ha hatt en affære med USAs president i 2006 og ble i forkant av presidentvalget betalt for å tie stille om det. I april fremmet hun og advokaten søksmålet mot Trump.

Trump avviser affære

Presidenten har avvist at han hadde en affære med pornostjernen. Trumps advokat Charles Harder kaller rettsavgjørelsen «en stor seier».

Daniels har også saksøkt Trump og hans tidligere advokat Michael Cohen for å få opphevet taushetserklæringen fra 2016, som forbyr henne å snakke om den angivelige affæren.

– Daniels' andre søksmål mot Trump og Cohen er fortsatt uberørt, skriver Avenatti på Twitter.