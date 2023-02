13.000 døde i Tyrkia og 3000 i Syria. Dette er ifølge lokale myndigheter i landene status torsdag morgen for det som det kraftigste jordskjelvet i dette området på mer enn 80 år.

Bare på ett døgn har tallet på bekreftede døde steget med 30 prosent. Det er ventet at det kommer til å stige ytterligere etter hvert som redningsmannskapene graver seg videre ned i ruinene.

Dermed kan tallet på døde fort komme til å bli større en under det forrige store jordskjelvet i Tyrkia i 1999.

Den gangen mistet mer enn 17.000 mennesker livet.

NRKs Sidsel Wold rapporterer fra jordskjelvområdet i Tyrkia.

13,5 millioner mennesker berørt av jordskjelvet i Tyrkia

Tyrkiske myndigheter sier 13,5 millioner mennesker bor i områder som er berørt av jordskjelvet, i en sone som strekker seg 450 kilometer fra byen til Adana i vest til Diyarbakir i øst.

I Syria har personer så langt sør som i byen Hama mistet livet. Byen ligger 250 kilometer fra episenteret for jordskjelvet, som var i Elbistan på den tyrkiske siden av grensen.

Da NRK onsdag kveld besøkte byen Gaziantep, møtte de mange mennesker som ikke turde bo i husene sine, av frykt for at de skulle rase sammen.

I byen Gaziantep velger mange nå å bo i telt, av frykt for at huset deres skal rase sammen. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

De bodde i stedet i telt som myndighetene hadde satt opp ute å gatene.

Mange venter i spenning på om det fremdeles er mulig å finne levende inne i ruinene.

Til NRK kunne de fortelle at en person onsdag var reddet ut av ruinene, 61 timer etter at huset han bodde i raste sammen.

Den tyrkiske presidenten RecepTayyip Erdogan besøkte onsdag byen Kahramanmaras, som er blant de hardest rammede av jordskjelvet.

Han innrømmet at det hadde vært problemer med redningsarbeidet, men at det nå gikk mye bedre.

– Vi kommer til å klare dette bedre allerede i morgen og tiden framover sa Erdogan, som har kommet under press for at myndighetene har vært for seine i sin reaksjon på jordskjelvet.