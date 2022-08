President Joe Biden er 79 år gammel.

Gjennomsnittsalderen på amerikanske senatorer er 64 år.

– Det virker til å være en ikke så rent liten generasjonskrig på gang, forteller USA-ekspert Sofie Høgestøl.

Sofie Høgestøl er USA ekspert, og forteller at unge amerikanere ikke føler seg representert. Foto: Robert Rønning / NRK

De unge kjenner seg ikke igjen i politikken og har lite eierskap til det politiske systemet sitt.

– 50-ett eller annet er ungt nå, sier hun og fortsetter:

– Ikke bare pusher de 70, de pusher 80 de som leder begge partiene. Da virker du plutselig pur ung som 50-åring.

Joe Biden er den eldste presidenten noensinne. Foto: KEN CEDENO / Reuters

Høgestøl peker på at valgdeltakelsen blant unge er lav.

– Unge ser ingen i samme generasjon som seg selv, som målbærer generasjonens opplevelser.

Hvordan endte USA opp med et oldingstyre?

I 2020 stilte to menn i 70-årene til valg mot hverandre. Foto: Alexander Slotten / NRK

– For å stille til valg i USA må man ha tilgang på mye penger, fordi suksess i stor grad avhenger av at folk kjenner navnet ditt.

Det sier Deborah Lynn Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis i amerikansk historie og kultur ved Universitetet i Oslo.

Hun kan ikke understreke nok hvor stor fordel de som stiller til gjenvalg har. Fordi de har opparbeidet seg det Kitchen-Døderlein kaller navngjenkjennelse og har fått mye oppmerksomhet gjennom vervet sitt.

Å sørge for at velgerne kjenner navnet ditt er førsteprioritet i amerikansk valgkamp. Foto: KEREM YUCEL / AFP

– I USA tror man at dersom man kjenner igjen navnet til noen, er det fordi den kjente personen må være dyktig. Det var en av Trumps store fordeler. Han var en reality-kjendis før han gikk inn i politikken.

Eksperten forklarer at de sittende politikerne gjerne stiller til gjenvalg igjen og igjen uten å bli utfordret av yngre, mer ukjente navn i partiet sitt. De gir seg heller ikke før de blir gamle og dør eller pensjonerer seg.

Mangel på tid og penger

Siden navnegjenkjennelse er så vesentlig, er det viktig å drive valgkamp og kjøpe politisk reklame, som koster mye tid og mye penger.

Tid og penger er det lite av for generasjonene som fikk korona og finanskrisen i fanget. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

– Tid og penger er ting de aller fleste unge i USA har lite av, sier Kitchen-Døderlein.

– Millennial-generasjonen ble ferdig på skolen og fikk finanskrisen rett i fanget. Og når de endelig kom seg på bena igjen, kom koronaviruset, forklarer Kitchen-Døderlein.

– Samtidig sliter mange av dem med enorme studielån som må betales tilbake.

Mye av velstanden i USA er konsentrert hos de eldre generasjonene.

Millennialgenerasjonen har under syv prosent av all velstanden i USA. Da babyboomerne var på samme alder hadde de 22 prosent av velstanden, ifølge tall fra sentralbanken i USA.

Dette er generasjonene Ekspandér faktaboks Generasjon Z eller zoomere: Generasjonen født fra midten av 1990-årene til begynnelsen av 2010-årene. Millennials eller millenniumsgenerasjonen: Generasjonen født fra starten av 1980-årene til midten av 1990-årene. Gen X eller post-boomerne: brukt om generasjonen født tidlig på 1960-tallet og frem til tidlig 1980-tallet. Babyboomerne: Generasjonen født i årene etter andre verdenskrig fra og med 1946 til rundt 1964.

– Korona ødela særlig jobbene til unge voksne. Mange jobber i utelivsbransjen eller serviceyrker og i USA hjelper ikke staten deg i like stor grad som her i Norge.

Mange unge jobber i yrker som ble rammet da samfunnet stengte ned under pandemien. Foto: JASON REDMOND / AFP

Hun forklarer at veldig mange unge måtte flytte hjem igjen til foreldrene sine fordi de ikke hadde råd til å bo for seg selv, noe som gjør dem enda mindre skikket til å stille til valg.

– Hvorfor skulle man stemme på noen som bor hjemme hos mamma og pappa?, spør USA-kjenneren retorisk.

Amerikanere kjenner ikke igjen navnet på unge kandidater, og unge kandidater har ikke økonomien til å gjøre noe med det. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

En tredjedel av alle amerikanere i Generasjon Z bor hjemme hos foreldrene sine, og mange av dem forventer å bli der i overskuelig fremtid.

Også Høgestøl er enig i at de yngre genereasjonene er i en økonomisk situasjon som gjør det vanskeligere å stille til valg.

– Unge har lite penger og de føler seg ikke representert, og at deres generasjon ikke er prioritert, sier hun.

– Det er viktig at politikerne speiler hvor du er livsmessig og hva du er opptatt av.

Gjør det vanskelig å stemme

Samtidig påpeker Kitchen-Døderlein at republikanerne gjør alt de kan for å gjøre det vanskelig for unge å stemme.

Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk blir brukt som grunner for å gjøre det vanskeligere å stemme av republikanske politikere. Foto: MARCO BELLO / Reuters

– Republikanerne er helt åpne om at de prøver å gjøre det vanskeligere for både unge og minoriteter å avlegge stemmen sin. De bruker Trumps store løgn om valgfusk som unnskyldning, sier hun.

– Da blir det enda vanskeligere for unge å vinne.

Biden vs. Trump igjen?

– Jeg tror det er mange unge som håper at 2020 var «peak gamliss-styre», forteller Høgestøl.

Da stilte 78 år gamle Joe Biden til valg mot 74 år gamle Donald Trump.

Blir det Biden mot Trump igjen vil begge kandidatene være de eldste som noensinne har vært president. Foto: Seth Wenig / AP

– De unge håper at man får ferske kandidater på begge sider. Biden var den gamle, trygge kandidaten som var en overgang fra Trump-tiden. Men han er ikke laget for å fortsette denne kampen. Nå må han gi stafettpinnen videre til en ung og energisk person.

– Men Biden har drømt om å bli president siden han var tenåring, og det er vanskelig å gi fra seg makt når man først har det.

Men Biden er nå mer upopulær enn Trump var på sitt laveste.

Joe Biden gjør det veldig dårlig på meningsmålinger, og det hviskes på bakrommet om han bør droppe å stille i 2024. Foto: KEN CEDENO / Reuters

– En del saker om alderen hans er kommet ut i større liberale tidsskrifter, forteller Høgestøl.

– Det er nok fordi de ikke kan ha en så gammel presidentkandidat. Når han er så upopulær og så gammel, er det ikke rart at krefter i partiet begynner å gå opp terrenget for at han ikke er den naturlige kandidaten.

Begge ekspertene peker på Pete Buttigieg som en mulig kandidat dersom Biden trekker seg som kandidat etter mellomvalget. Foto: Matt Rourke / AP

Dermed kan det hende Biden vil føle på presset og ikke stille til gjenvalg, slik at en yngre person kan slippe til.

Høgestøl og Kitchen-Døderlein peker begge på 40 år gamle Pete Buttigieg som en ung alternativ kandidat med gode muligheter i 2024 dersom Biden trekker seg.

Krevende tider

Det er også flere som spekulerer i om Donald Trump ikke vil være i stand til å stille i 2024 som følge av alderen.

Det er ikke rent få utfordringer som møter hvem enn som vinner valget i 2024. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

– Det er flere nær Trump som sier at de ikke tror at han har kapasiteten til å stille igjen, men at han trenger oppmerksomheten og vil ha makten. I tillegg vil han unngå fengsel, forteller Kitchen-Døderlein.

Hun forklarer at presidentvervet er en av verdens mest krevende jobber, og at den sjeldent har vært mer krevende.

– Inflasjon. Krig i Europa. Masseskytinger. Potensielt en ny pandemi i tillegg til at korona fremdeles ikke er ferdig. Det er enormt mye som må håndteres av presidenten, forklarer hun.