Demonstrantene er lei av de nasjonale smitterestriksjonene, og noen mener viruset er diktet opp av mediene. I Oslo, Bergen og Trondheim samlet folk seg i protest mot både koronatiltak og mot mediene. Lignende demonstrasjoner har blitt holdt over hele Europa på lørdag.

Pepperspray og batonger

I den tyske byen Kassel brukte politiet pepperspray og batonger for stoppe demonstranter som ville krysse sperrelinjene.

Ifølge politiet hadde mer enn ti tusen mennesker møtt opp. Det ble ropt «Wir sind das Volk», vi er folket! Et slagord som ble brukt i forbindelse med murens fall i 1989.

I Tyskland var det flere demonstrasjoner mot nasjonale smitteverntiltak, de fleste var fredelige. Foto: Thomson Reuters

Querdenken-bevegelsen

Gruppen med demonstranter skal i hovedsak være tilhengere av den såkalte Querdenken- bevegelsen, som består av koronafornektere, høyreekstreme aktivister og vaksinemotstandere.

Motdemonstranter skal etter hvert også ha møtt opp for å vise sin avstand til Querdenken. Denne gruppen bestod av noen titalls personer.

Querdenken-bevegelsen demonstrerte lørdag i mange andre tyske byer, men disse protestene var mindre.

Innbyggerne i Stockholm er lei av korona-restriksjoner. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Stockholm, Göteborg og Malmö

Også i Sverige har det vært til dels voldelige demonstrasjoner mot korona-restriksjoner i flere byer.

Malmö og Stockholm hadde de største demonstrasjonene, med flere hundre personer på hvert sted. I begge byene ble et fåtall arrestert da de forsøkte å bryte seg gjennom sperrelinjene. I Göteborg gikk det roligere for seg.

Mot restriksjoner, for ytringsfrihet.

Polen innførte i dag full nedstenging. Det forhindret ikke noen hundre demonstranter, fra å trosse forbudet og demonstrere mot regjeringens smitterestriksjoner i Warszawa.

«Vi forenes av styrke» var slagordet som ble brukt i Warszawa.

Foto: Simon Solheim / NRK

«Media er viruset»

I Oslo, foran Stortinget, ble det lørdag ettermiddag holdt en protestaksjon. Ifølge politiet var det rundt 200 mennesker som hadde møtt opp. En av parolene var «media er viruset».

– Mediene har diktet opp viruset, ble det sagt i en appell foran Stortinget. Foto: Simon Solheim / NRK

Lørdag ble det amper stemning i forbindelse med en markering på Torgallmenningen i Bergen, ifølge politiet. Det skal ha oppstått munnhuggeri og det ble tegnet med kritt på Sjøfartsmonumentet. Bråket oppsto i forbindelse med en demonstrasjon mot koronatiltak med 200 deltakere, skriver BA.

Også i Trondheim var det demonstrasjoner mot koronatiltaka i dag.

Ifølge politiet var rundt 50 personer samlet på Torvet i byen. Politiet var varslet om demonstrasjonen på forhånd.

På spørsmål om hvordan smittevern ble overholdt under demonstrasjonen, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim følgende:

– Vi observerte hvordan demonstrasjonen foregikk, i forhold til om smittevern ble overholdt kan jeg si at vi ikke kommer til å reagere med noen anmeldelse på det vi observerte.

NRK fikk under demonstrasjonen tilsendt video fra en tipser om at en person ble tatt med inn i en politibil. Lægdheim sier dette ble gjort for å ta en prat med personen.

– Politiet har ikke pågrepet noen i forbindelse med demonstrasjonen. Vi anholdt en person som var til stede for å snakke med han, men han ble dimittert etter samtalen og ikke anmeldt, sier hun.