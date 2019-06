Den første presidentdebatten: Vinnerne og taperne

Ti av presidentkandidatene fra demokratene møttes i Miami i natt. De var valgt ut ved loddtrekning. I morgen kommer den andre gruppen på ti.

Et mål for publikumsinteresse er hvor mange ganger navnene til kandidatene ble googlet under debatten. Den konkurransen vant den relativt ukjente senatoren Cory Booker (50) fra New Jersey.

Likevel er det en annen kandidat som mot slutten av debatten og i tiden etterpå har vunnet denne kampen. Det er den tidligere krigsveteranen Tulsi Gabbard (38).

Et slikt mål for hvem som gjorde det bra i debatten, er kanskje ikke rettferdig når så velkjente kandidater som Elizabeth Warren (70), Beto O'Rourke (46) og Julian Castro (44) er med.

STERKE SYNSPUNKTER: Tulsi Gabbard fra Hawaii har krigserfaring og vil at USA skal ut av Afghanistan og andre fremmede kriger. Foto: JIM WATSON

Folk som har stått i skyggen omtrent siden de erklærte at de stilte som kandidater, slet også en del med å få oppmerksomhet. Tulsi Gabbard er en av dem, hun fikk hjelp av søsteren under den første del av debatten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er opplagt hvem arrangøren MSNBC ønsker skal være president. Det er Elizabeth Warren, skriver søsteren Vrindavan. Det skulle likevel vise seg at representanten fra Hawaii kom til å få ordet, og det ganske mye.

POPULÆR: Elizabeth Warren ble regnet som den tyngste av kandidatene i denne debatten. Media skriver at hun gjorde en god og solid figur, og ikke minst at det hun sa var meget populært blant publikum. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Stor (u)enighet

De ti var uenige om mye, men de kunne forenes i synet på hvordan godene var fordelt i samfunnet. I den forbindelse ble skattereformen til den sittende administrasjonen en skyteskive.

Kandidatene mener skattereformen har kommet spesielt de rike til gode. En høyere garantert minstelønn er en av kampsakene til demokratene.

Det det var stor uenighet om i feltet, var på hvilken måte de skulle løse det som alle var enige om var problemene.

SLOSS FOR DE FATTIGE: Borgermester i New York, Bill De Blasio, har gjort mye for redusere ulikhetene mellom fattige og rike. Det gjør han ikke unik blant kandidatene som debatterte natt til torsdag. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Bommet på tallene

Tim Ryan (45) hevdet at de nederste 60 prosent av husholdningene ikke har sett en reell inntektsøkning siden 1980.

En rekke faktasjekkere, inkludert CNN, kontrollerte uttalelsene fra kandidatene, og dømte Ryan nord og ned.

– De nederste 60 prosent har fått en inflasjonsjustert økning på 32 prosent siden 1980, var dommen fra CNN.

CNN la til at den rikeste prosenten av befolkningen har sett en økning på 233 prosent i samme periode.

BOMMET PÅ ULIKHET: Kandidatene var enige i at det er for store ulikheter i det amerikanske samfunnet, men Tim Ryan bommet stygt med tallene han hadde med seg. Foto: Wilfredo Lee / AP

To fra Texas krangler om immigranter

Temperatur i debatten kom da Beto O'Rourke og Julian Castro diskuterte kriminalisering av asylsøkere som krysser grensen ulovlig. O'Rourke sa han kom til å ta en titt på lovverket, men støttet ikke å avkriminalisere grensekryssing.

Julian Castro var helt klar i sitt synspunkt. Han pekte på at det var kriminaliseringen som førte til at foreldre og barn ble skilt fra hverandre ved grensen.

SITTER PÅ GJERDET: I hjemstaten Texas er kriminalisering av grensekryssing et hett tema. Beto O'Rourke viste at han ikke hadde bestemt seg. Foto: Wilfredo Lee / AP

To krangler om krigen

Tulsi Gabbard har tjenestegjort i Irak, og hun er fortsatt offiser i de militære reservestyrkene. Hun er en klar motstander av fremmede kriger, og vil at USA skal ut av Afghanistan.

Dette synspunktet fikk hun anledning til drøfte da hun havnet i en duell mot Tim Ryan, også han politiker i Representantenes hus. Ryan insisterte på at USA må bry seg mer om Afghanistan. Gabbard sa at det var uakseptabelt å si noe slikt til mødre som har mistet et barn i landet.

ABORT: Amy Klobuchar slo hardt tilbake da en mann, Jay Inslee, hevdet han var den eneste som virkelig sloss for kvinners rettigheter. Foto: JOE RAEDLE / AFP

To kranglet om abort

Varmt på scenen ble det også da guvernør Jay Inslee (68) vridde på et spørsmål om offentlige helsetjenester til å skryte av sin innsats for abort.

– Jeg er den eneste kandidaten her som har gjort noe vesentlig for kvinners rett til å bestemme selv, sa Inslee.

Da fikk han et raskt svar fra senator Amy Klobuchar (59).

– Det er tre kvinner på scenen her nå som har kjempet temmelig hardt for kvinners rettigheter, sa Klobuchar til stor jubel fra salen.

MEGET BREDT FELT: I alder, kjønn og posisjon har det aldri vært så stor spredning blant kandidatene fra demokratene. Dette er bare den første av to debatter. Neste gruppe skal snakke natt til fredag. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Vinneren

Et mål for hvor vellykket du er i amerikanske debatter, er hvor mye tid du greier å rane til deg på scenen. Taperne i denne konkurransen var Jay Inslee, Bill de Blasio (58), John Delaney (56) og Tim Ryan.

Det var en mann som vant denne konkurransen. Det var Cory Booker igjen.

Han dominerte i deler av debatten. Booker erklærte seg selv som kandidat for to år siden, lenge før noen av de andre. Han har snakket og snakket om sine synspunkter uten å få så mye oppmerksomhet, før nå.

Washington Post erklærer Elizabeth Warren som vinner av debatten. Det var hun som var den ledende kandidaten i gruppen, og ingen av de andre greide å sette henne fast.

New York Times utroper ingen til vinner, men poengterer at Warren og Booker fikk fram mange av sine synspunkter.

VAR FAVORITT: Elizabeth Warren får gode skussmål etter debatten, men spørsmålet er om hun kunne ha gjort det enda bedre. Foto: Drew Angerer / AFP

Castro viste krefter

Vårinn Alme i amerikanskPolitikk.no mener at Elizabeth Warren kunne ha gjort en bedre figur enn det hun fikk til.

– Hun var storfavoritten før debatten, og gjorde en god figur, men hun er best når hun får sparre mot de andre, og det la resten av feltet ikke opp til, så det var en mulighet som glapp for Warren, sier Alme til NRK Nyhetsmorgen.

Forsker ved Bjørknes høyskole, Hilde Restad, mener debatten litt overaskende ble gøy, og at det var Julián Castro som sto for underholdningen.

– Han var godt forberedt, og i motsetning til de fleste andre på scenen, så gikk han til angrep på kandidatene. Han strålte litt og var veldig flink, sier Rested til NRK Nyhetsmorgen.

LEDET AN: Julián Castro får også gode skussmål etter debatten. Han brukte de mange tragediene på grensen som eksempler på hvordan det ikke bør være. De andre kandidatene sa de støttet synet til Castro. Foto: Wilfredo Lee / AP

Presidenten i baksetet

Debatten handlet mye om de liberale tiltakene som mange av kandidatene er tilhengere av. Slik som avskriving av studentgjeld, helsevesen for alle og kampen mot klimaendringer. I bakgrunnen var Donald Trump, for det alle kandidatene først og fremst må vise, er at de kan slå Trump i 2020.

Og presidenten selv? Han lot seg til kjenne ved å tvitre om at det hele var kjedelig, og klage på en teknisk feil i den andre del av debatten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.