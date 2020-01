Corona-viruset: Norge innfører ikke automatisk karantene slik andre land gjør

– Ved ankomst til Norge, vil den enkelte bli fulgt opp av lokalt helsevesen etter de rådene vi har gitt til helsetjenesten. Oppfølgingen av den enkelte vil være individuelt tilpasset, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Hun sier til NRK at det vil gis ulik oppfølging avhengig av hvor i Kina folk har vært.

Det første tilfellet av viruset ble i ettermiddag bekreftet i Sverige. Det er en kvinne som har fått påvist smitte, bekrefter folkehelsemyndighetene i Sverige.

Informerer lokalt helsevesen

– Vi informerer lokalt helsevesen om de som kommer hjem, sånn at det er mulig å få tatt kontakt og ha en god dialog om oppfølging, sier hun.

Avdelingsdirektør for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, Line Vold. Foto: Andreas Krantz / NRK

Alle nordmenn som blir hentet hjem fra Kina vil få informasjon om hvordan de skal forholde seg. Også andre nordmenn som kommer hjem på eget initiativ, blir møtt med informasjon på flyplasser om hvordan de skal forholde seg hvis kan ha vært utsatt for smitte av det nye coronaviruset.

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter at en norsk borger var om bord på det britiske flyet som hadde avreise fra Wuhan i Hubei-provinsen fredag morgen, men sier til NRK at de ikke ønsker å gå ut med flere detaljer om denne transporten av hensyn til taushetsplikten.

Torsdag ble det kjent at det norske Utenriksdepartementet samarbeider med andre europeiske land med å hente nordmenn i Kina hjem.

Nordmannen som nå er på vei hjem er en av flere utenlandske statsborgere som er flydd ut av britiske myndigheter.

Ikke automatisk karantene i Norge

Både britiske, australske, sørkoreanske, tyske, franske og amerikanske myndigheter setter sine innbyggere i karantene når de kommer hjem.

Franske myndigheter hentet også fredag rundt 200 landsmenn med fly fra Wuhan. De skal interneres 14 dager på et ferieanlegg like utenfor Marseilles, skriver franske aviser.

Franskmenn som er hentet hjem fra Wuhan blir satt i karantene i dette ferieanlegget i Carry-le-Rouet, i Sør-Frankrike i to uker. Foto: GERARD JULIEN

Norge innfører ikke samme tiltak:

– Her har vi lagt vekt på å følge rådene fra det europeiske smitteverninstituttet, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Hun sier det er viktig å vurdere smitterisikoen og se på hva som er hensiktsmessige tiltak.

– Der det er hensiktsmessig har vi åpnet muligheten for hjemmekarantene og hvis noen er syke vil de selvfølgelig bli tatt hånd om med smitteverntiltak og helseinstitusjoner.

Vold sier altså at norske helsemyndigheter åpner for karantene, men at tiltaket skal vurderes når eller hvis det er en risiko for smitte. Den samme linjen har Danmark lagt seg på, melder Danmarks Radio.

Blir meldepliktig sykdom i Norge

Flere flyselskaper har innstilt avganger til Kina, deriblant SAS. Mange land henter likevel hjem sine borgere med egne fly. Fredag sendte tyske, franske og britiske myndigheter fly for å hente hjem sine borgere.

Virussmitten blir en meldepliktig sykdom i Norge og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom.

– Dette gjør vi for å kunne oppdage smittetilfeller tidlig og identifisere smittemåter gjennom smitteoppsporing. Dette kan begrense smitten og forhindre et større utbrudd i Norge. Selv om viruset enda ikke har kommet til landet, gjør det oss bedre forberedt dersom det skulle komme hit, sier helseminister Bent Høie.

Forskriftsendringen trer i kraft 31. januar.

Her står feltsenger klare på et senter ved flyplassen i tyske Frankfurt. Senere skal de evakuerte over til en militærbase der de må være i 14 dager. Foto: Yann Schreiber / AFP

Norske studenter i Kina

Universitetet i Bergen har 15 studenter på utenlandsopphold i Kina og tre i Hongkong.

– Foreløpig har vi anbefalt dem å holde seg i ro. Ingen av dem er i Hubei-området, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Hun sier universitetet er villig til å bidra med penger så studentene eventuelt kan reise hjem på grunn av corona-utbruddet:

– De har det greit der de er, men noen er kanskje litt urolig for om viruset kan spre seg. Skulle studentene ønske å komme seg hjem fordi de er urolige, så vil vi tilrettelegge for det, sier Samdal.

Russiske myndigheter opplyser at landet stenger grensen til Kina på grunn av viruset. Flere land har bestemt at kinesiske turister ikke lenger skal få visum til landet.

– Lev som normalt

Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap understreker at nordmenn skal «leve som normalt», men ha forebyggende og generelle smitteverntiltak fremme i pannebrasken.

Så langt er 213 mennesker døde og 9809 smittet i Kina av det nye coronaviruset som har sitt utspring i Hubei-provinsen. Det opplyser kinesiske myndigheter fredag. I tillegg er det registrert smittede i flere andre land utenom Kina.

Dødsraten hos dem som har fått påvist Wuhan-viruset er foreløpig på drøyt 2 prosent, mens dødsraten under sars-utbruddet var på nærmere 10 prosent.

Viruset er først og fremst dødelig for gamle, svekkede og syke mennesker, og gjennomsnittsalderen for dem som er døde i Kina er ifølge myndighetene 73 år.