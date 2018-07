Burberry brenner usolgte klær verdt millioner for å beskytte merkenavnet

Praksisen virker å være vanlig i store deler av bransjen, skriver The Guardian. Å brenne usolgte varer er et tiltak for å hindre at luksusklær ikke blir solgt eller stjålet til nedsatte priser.

– Burberry har omstendelige prosedyrer for å unngå mest mulig overskuddsartikler. I de tilfeller hvor det er nødvendig å bli kvitt artikler, gjør vi det på en forsvarlig måte. Burberry forsøker kontinuerlig å kutte i avfallsmengden, heter det i Burberrys årsrapport.

Ifølge kilder til avisen The Times er årsaken til brenningen av klærne at Burberry ønsker å hindre at produktene ender opp på det såkalte «gråmarkedet», der noen kan kjøpe billige plagg og bruke dem til å produsere falske utgaver av klærne til en brøkdel av utsalgspris.

Foto: Neil Hall / Reuters

– Tar miljøkrav seriøst

En trenchcoat fra Burberry koster ifølge The Independent 1500 pund, eller rundt 16.000 norske kroner. En hvit polotrøye for menn koster 250 pund eller rundt 2.600 kroner.

Selskapet sier at de tar miljøhensyn på alvor og opplyser at energien fra de brente produktene blir tatt vare på og gjenbrukt, skriver NTB.

Nyheten om klesbrenningen, som har vært omtalt bredt i Storbritannia, har skapt reaksjoner.

Journalist, blant annet i BBC, Sarah Drew Johnson, skriver på Twitter at hun nå vil donere sitt vintage Burberry-skjerf til organisasjonen Oxfam i protest.