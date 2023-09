Budsjettkrisa kan med det vere avverja inntil vidare. Forslaget blei vedteke med 335 mot 91 stemmer.

Men krisa er ikkje heilt over.

Senatet må nemleg også vedta forslaget for å unngå ei nedstenging av dei føderale styresmaktene og permittering av over 2 millionar tilsette. Senatet sit saman no, og har frist til midnatt lokal tid med å godkjenne forslaget.

Biden støttar truleg forslaget

I Kongressen er det fleire senatorar som er optimistiske før behandlinga. Det er demokratane som har fleirtalet i Senatet, og leiaren deira Charles Schumer som må avgjere om forslaget frå Representanthuset skal takast opp til avstemming.

Ein talsmann for Det kvite hus seier til Washington Post at president Biden truleg vil støtte forslaget fordi det ikkje inneheld store kutt i velferdsprogram og pengar til katastrofehandtering.

TV-bilete som vbiser at eit fleirtal i Representanthuset stemte for eit mellombels budsjett som forlenger budsjettperioden og mellombels avverjer nedstenging av statsapparatet. Foto: House Television / AP

Fjerna Ukraina-støtte

Ei løyving på 6 milliardar dollar til krigen i Ukraina er fjerna frå forslaget. Denne var med i eit tidlegare forslag til mellombels finansiering som Senatet vedtok før helga.

Den republikanske senatoren Susan Collins seier til Washington Post at ho gjerne hadde sett at det var støtte til Ukraina i forslaget.

– Men no er det viktigaste å unngå ei nedstenging av styresmaktene. Dersom vi kan gjere det i dag, meiner eg vi har oppnådd meir enn det amerikanske folket hadde venta.

Kjelda i Det kvite hus seier den republikanske leiaren i Representanthuset, Kevin McCarthy, har sagt at han vil ta eit eige forslag til Ukraina-støtte opp til avstemming snart.

Ei nedstenging med permitteringar av føderale tilsette kan skade ein allereie skjør amerikansk økonomi.

Forhandlingar bak lukka dører

Det som kom som ei overrasking for mange var at Representanthuset klarte å vedta forslaget. Det skal ha blitt til i forhandlingar bak lukka dører i dag tidleg, der kongressleiar McCarthy forhandla fram eit forslag Demokratane kunne stemme for.

90 medlemmar frå Republikanarane stemte imot forslaget. Dei ønsker store kutt i program til fattige og ei rekke andre ting. Det som skjer i dag kan bety at McCarthy kan bli sparka som kongressleiar av si eiga partigruppe.