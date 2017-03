Det var den amerikanske generalen David Perkins som kom med informasjon om den svært dyre nedskytningen.

Han brukte episoden som et eksempel på dårlig bruk av ressurser, under et foredrag han holdt mandag denne uken i Huntsville i delstaten Alabama.

Perkins sa ikke når nedskytingen skjedde, eller hvem som utførte den.

– Vi har en veldig nær alliert som måtte takle en motstander som brukte en liten quadcopter drone, og de skjøt den ned med en Patriot, fortalte Perkins forsamlingen.

Generalen snakker om dronen 15 minutter ut i dette foredraget:

Tapsprosjekt å bruke Patriot

– Og det virket! De tok den, sa Perkins.

– Problemet er at selv om de vant på den kinetiske arenaen, så er jeg ikke sikker på at de vant på den økonomiske. Dronen koster 200 dollar, og dersom jeg var fienden, så ville jeg ha tenkt at vi bare fortsetter å sende av gårde disse billige greiene til vi har tømt lageret for Patriot-raketter.

Det amerikanske forsvaret opplyser at innkjøpsprisen for en Patriot PAC-3 rakett var 3,43 millioner amerikanske dollar i 2012, som er det siste året til nå at raketten er kjøpt inn fra produsenten.

En sersjant fra den israelske hæren gjør et Patriot-batteri klar til bruk. Foto: REINHARD KRAUSE / REUTERS

Kan være Israel

Generalen sier at det var en veldig nær alliert som brukte raketten til å skyte ned dronen, uten å konkretisere ytterligere.

En veldig nær alliert av USA er Israel, som har mange Patriot-raketter.

Det er bare tretten land, inkludert USA, som bruker Patriot-raketter.

Få av dem er involvert i krigføring. Det er godt kjent at Hamas, som styrer i Gazastripen, har brukt billige quadcoptere til å overvåke israelske styrker.

Dette bildet tatt 23. mars 2014 viser en drone som Hamas brukte for å ta bilder av en folkeforsamling i Gaza by. Dronene Hamas bruker skal ikke ha mulighet til å overføre bilder med radio, men må bringes tilbake for å lese av minnet. Foto: SAID KHATIB / Afp

General Perkins er ikke en hvem som helst i det amerikanske forsvaret. Han er sjef for TRADOC, som er organisasjonen for doktrine og trening i den amerikanske hæren.

Den nye nasjonale sikkerhetsrådgiveren i USA, H.R. McMaster, gikk fra stillingen som nestkommanderende i TRADOC da han erstattet Mike Flynn etter at Flynn hadde fått sparken av Donald Trump.

Det finnes billigere metoder for å bekjempe droner. Den spesialtrente ørnen jobber for politiet i Nederland. Foto: KOEN VAN WEEL / Afp

Teknisk mulig for Patriot

Det utfordrende for historien kan være begrensningene i selve våpensystemet.

Patriotraketten øker hastigheten sin med 11.95 G. Det vil si at for hvert sekund den akselererer, så går den 421 kilometer i timen fortere.

Raketten blir ikke armert, det vil si gjort klar til å eksplodere, før etter ni sekunder.

Det betyr at det nærmeste målet det kan brukes mot, må være lenger unna enn 4,7 kilometer.

Vanlige, billige hobbydroner har en innebygget høyderestriksjon på 500 meter. Det betyr at patriotraketten i dette tilfellet må ha flydd i en usedvanlig flat bane. Men det er mulig.