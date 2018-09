Brexit: På innsiden av forhandlingene

De reiser til én EU-hovedstad i uken. Å holde landene som blir igjen i EU sammen er en hovedoppgave for sjefforhandler Michel Barnier i krevende forhandlinger.

Det hardnet til under EU toppmøtet i Salzburg. Tilbake i dagen etter London ba statsminister Theresa May EU om å vise henne respekt. EU president Donald Tusk svarte samme kveld at britene hadde vært overraskende tøffe og lite kompromissvillig før og under møtet.

Muligheten for at Storbritannia krasjer ut av EU uten en avtale virker større enn noen gang.

I snart to snart år har Michel Barnier ledet EUs arbeid med å forhandle med Storbritannia.

En av Barniers nærmeste rådgivere er nordmannen Georg Riekeles, som følger med ham på reisene til EUs medlemsland.

– Georg har vært med meg i mer enn ti år. Jeg traff ham da han fortsatt var student og jeg ga et foredrag på Scienes Po på Sorbonne Universitetet i Paris, sier Barnier.

Barnier ble imponert over intelligensen til den unge statsviteren fra Oslo.

– Han stilte meg et meget tøft spørsmål. Jeg svarte og sa «kom og ta en øl etterpå». Siden har han fulgt meg. Nå som nøkkelperson laget mitt, som politisk og diplomatisk rådgiver, sier Barnier.

Georg Riekeles lytter til sjefen under strategikonferansen i Bled i Slovenia. Foto: Filip Huygen / NRK

Den gang var Barnier fransk landbruksminister. Nå han EU-forhandler, og Rikeles jobb er å være en del av bindeleddet mellom EU-institusjonene og medlemslandene.

– Det er spennende fordi det er en historisk prosess. Det er første gang et land trer ut av EU og det stiller en rekke vanskelige økonomiske, juridiske og politiske spørsmål. Det er spennende å være tett på denne prosessen. Samtidig er det krevende med lange dager, mye arbeid, en del stressende situasjoner, sier Riekeles.

Må bli enig i høst

Allerede før Salzburg-møtet var tiden knapp. Neste toppmøte er i oktober og om nødvendig blir det et ekstraordinært toppmøte i november. Etter dette mener de fleste at det vil være for sent.

– Det som står på spill, er om vi får en avtale eller ikke. De neste ukene er helt avgjørende, sier Georg Riekeles, teamleder i Brexit-forhandlingene og politisk rådgiver for Michel Barnier.

Barniers forhandlingsteam om bord på toget fra Paris til Strasbourg. Foto: Filip Huygens / NRK

Arbeidsdøgnet har mange timer, og reisetid er ofte også arbeidstid både for sjefforhandleren og hans rådgiver.

– Vi må ha stor respekt for dette oppdraget. Innbyggerne som blir igjen, cirka 450 millioner personer, er meget urolige. Også for næringslivet er det viktig med sikkerhet og klarsyn. Brexit skaper et fravær av klarsyn og sikkerhet. Vi må respektere innbyggerne og lytte til dem, sier Barnier.

Dersom Barnier skal gi Storbritannia mer enn det forhandlingsmandatet fra medlemslandene i dag gir ham mulighet til, må det avgjøres snart.

Georg Rikeles i samtale med Michel Barnier før brifing for EU parlamentets komitéledere. EU parlamentet har siste ord i Brexit på vegne av EU. Foto: Filip Huygens / NRK

Det er to vanskelige punkter som står i veien for en Brexit-avtale. Det ene er grensen mellom republikken Irland, som blir værende i EU, og Nord-Irland som blir med på Brexit. Det andre er EUs indre marked. Statsminister Theresa May har foreslått at Storbritannia blir værende i deler av EUs indre marked for varer og matvarer.

«Melania-kaken» som ble et stykke av Brexit-forhandlingene.

Det siste har fått land som Italia til å frykte at Storbritannia etter Brexit kan bli en port inn i Europa for kopier av kjente matvarer som parmaskinke og parmesan.

Dermed har såkalt geografisk ID for mat over sommeren blitt et hett og sentral tema i inn innspurten i Brexit-forhandlingene.

Slovenia har søkt beskyttelse for «Melania-kaken». Kaken heter egentlig heter Putizza, men ble verdenskjent da pave Frans møtte den slovenskfødte amerikanske førstedamen Melania Trump. Paven er fan av kaken og spurte om dette var noe hun ga Donald Trump.

«Melania-kaken» ble kjent ute i verden takket være Pave Frans' forkjærlighet for den. Foto: Alessandra Tarantino / AP

– Bak hvert produkt er det et basseng av liv, arbeid og autentiske tradisjoner som ofte er mer verdifulle enn produktet selv. Beskyttelsen som kalles geografisk beskyttelse gjelder 3000 merker, inkludert skotsk whisky fra Storbritannia og fetaost fra Hellas. Vi har økt antallet av denne typer merkevarer. Og vi vil være sikre på at de blir beskyttet, sier Michel Barnier.

Konditor Roberto Gorenc med«Melania-kaken», Putizza. Roberto mener kaken har som kommer med forskjellig typer fyll har krav på EU beskyttelse. – Ja det finnes ikke maken noe annet sted i verden.

Nordmannen som holder EU sammen

At det er en fra utenforlandet Norge som har fått oppgaven med å hjelpe ham å holde EU sammen i spørsmål om alt fra grensen i Irland til geografisk ID for mat, synes ikke Barnier er det minste rart.

– Han er fra Norge, borger av et land som var valgt å være del av EUs indre marked. Et marked som er helt i kjernen for hva EU består av og sentralt i disse forhandlingene med britene, sier Barnier.