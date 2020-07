Hundrevis av elefanter skal ha dødd på mystisk vis i Botswana

Flere enn 350 elefanter Okavangodeltaet nord i Botswana har dødd i løpet av de siste månedene, ifølge The Guardian.

Døden skal ha rammet elefanter av begge kjønn og i alle aldre.

70 prosent av dødsfallene skal ha skjedd i nærheten av vannhull, skriver den britiske avisen.

Forskere kaller det en «bevaringskatastrofe».

– Dette er massedød på et nivå som ikke har blitt sett på lang, lang tid, sier Dr. Niall McCann til The Guardian.

Han leder bevaringsarbeidet i den veldedige organisasjonen National Park Rescue.

Ukjent årsak

– Ingen vet hvorfor dette skjer nå. Et betydelig antall elefanter og andre dyr er forventet å dø i løpet av tørkesesongen. Nå er det flod Okavangodeltaet. Det er rikelig med mat og vann, skriver McCann i en e-post til NRK.

McCann forteller at botswanske myndigheter ennå ikke har tatt gode prøver av de døde elefantene.

Derfor er det foreløpig umulig å slå fast hva årsaken til massedøden kan være.

Det dreier seg om forgiftning, enten naturlig eller menneskeskapt, eller et patogen, hevder McCann. Patogen er det samlebegrep for sykdomsfremkallende faktorer.

Tidlig i mai ble tolv elefantkadavre ble funnet i Okavangodeltaet, ifølge Physorg. Den botswanske turistministeren sa den gang at krypskyttere trolig ikke sto bak. Elefantenes støttenner var ikke tatt.

Siden mai har antallet døde elefanter blitt mangedoblet.

Unøyaktige prøver

– Regjeringen har vist om denne krisen i godt over en måned, men først nå har de sendt de første prøvene til et anerkjent laboratorium, skriver McCann.

Han mener likevel disse prøvene sannsynligvis er unøyaktige og stoler ikke på hvordan de håndteres.

McCann er overrasket over at regjeringen i Botswana ikke har reagert på hendelsen raskere. Han koronasituasjonen i landet er en årsak til det.

– Jeg vil tydeliggjøre at dette kan potensielt sett også bli en helsekrise for befolkningen, dersom patogenet eller giften skulle smitte over på mennesker, skriver han.

Han legger til at elefantdøden er katastrofal for landets økonomi. Økoturisme utgjør den nest største delen av bruttonasjonalproduktet, ifølge The Guardian. Størst er diamanter.

McCann skriver at han håper den botswanske regjeringen gir en gruppe uavhengige forskere muligheten til å ta prøver man kan stole på.

– Vi må ta prøver av flere kadavre, og av blod, vev, lever og mageinnhold i tillegg til vann- og jordprøver, skriver han.

Kan ha følger for arten

Det er ikke meldt om uvanlig elefantdød i andre afrikanske land, ifølge The Guardian.

McCann anslår at opp til 400 elefanter allerede er døde. Okavangodeltaet huser omtrent 15.000 elefanter. Det er omtrent 10 prosent av Botswana sin elefantbestand, ifølge The Guardian.

– Potensialet for at denne krisen blir enda mer katastrofal er veldig høy. Hvis dette fortsetter risikerer Botswana å miste rundt 10 prosent av elefantene sine, skriver han.

McCann legger at landet allerede har mistet 10 prosent av neshornbestanden takket være krypskyting.