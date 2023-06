Boris Johnson trekker seg som parlamentariker

Det melder flere britiske medier fredag kveld.

– Det er veldig trist å gå av som parlamentariker – for nå, sier Johnson i en uttalelse.

– Jeg blir tvunget ut av en liten håndfull personer, som ikke har noe bevis for påstandene sine.

Bakgrunnen skal være den såkalte «partygate-saken», parlamentets gransking om hvorvidt han førte de folkevalgte bak lyset da han sa at han overholdt alle koronaregler. Som følge av denne skandalen måtte Johnson gå av som statsminister

Avgangen som folkevalgt for Uxbridge og South Ruislip betyr at det utløses suppleringsvalg der.

Innrømmet å ha villedet parlamentet

Boris Johnson brøt koronarestriksjonene ved flere sammenkomster i 2020, konkluderte politiet i fjor. Johnson betalte boten umiddelbart.

Johnson har vært under gransking for om han løy til underhuset da han sa at alle korona-reglene ble fulgt under sammenkomster da han var statsminister.

Den såkalte partygate-skandalen dreier seg om flere fester holdt av Johnson og Det konservative parti i blant annet Downing Street mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien.

I mars i år ble han grillet om «partygate».

Da beklaget Johnson at han villedet parlamentet med opplysninger han sier han trodde var riktige, men som var feil.

– Jeg beklager for utilsiktet å ha villedet parlamentet. Men å si at jeg gjorde det hensynsløst eller bevisst, er helt feil, sa Johnson.

Nektet for regelbrudd

Johnson har bedt om unnskyldning for festene, men har hele tiden stått fast ved at han ikke brøt noen regler.

Det var også budskapet hans da han ble innkalt til høring i Underhuset.

I ettertid er det reist tvil om Johnson snakket sant, og en komité i Underhuset har gransket dette.

Komiteen har ennå ikke lagt fram sin rapport, men har orientert Johnson om hvilken vei det bærer.

Johnson bekreftet fredag at han har mottatt et brev fra komiteen med beskjed om hva han hadde i vente.

– Jeg har mottatt et brev fra komiteen som til min forbauselse gjorde det klart at de er fast bestemt på å bruke funnene til å drive meg ut av Parlamentet, heter det i en kunngjøring fra den tidligere statsministeren.