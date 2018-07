Borgermesteren har ombestemt seg: Dette synet kan møte Trump når han besøker London

En uke før president Donald Trump lander i London, gjøres en heliumballong klar av britiske demonstranter. Borgermesteren i byen har gitt tillatelse til at den kan sendes til værs under en protestmarsj fredag den 13. juli.

Ombestemte seg

Borgermesteren i London, Sadiq Khan, sa først nei til at en oransje kjempebaby skulle fly over London under presidentbesøket, men så ombestemte han seg.

– Borgermesteren forstår at det er mange måter å utføre en fredfull demonstrasjon på, og har gitt tillatelse til at demonstrantene kan bruke Parliament Square Garden til å sende opp heliumballongen, sier talsmann for borgermesteren til nyhetsbyrået Reuters.

Tillatelsen ble gitt etter at over 10.000 mennesker støttet en kampanje på folkefinansieringsnettsiden Crowdfunder for å få lov til å ha Trump-babyen i lufta over parlamentet.

– Borgermesterens kontor mente først at en flyvende Trump-baby ikke ville bli en ordentlig demonstrasjon, men så var det enorm interesse for kampanjen. Nå virker det som at borgermesteren har innsett humoren i dette. Trump-babyen vil fly! sier den britiske aktivisten Leo Murray.

Det er likevel ikke sikkert at demonstrantene får lov å sende heliumballongen opp i lufta, ettersom de også må ha tillatelse fra politiet og lufttrafikktjenesten. Det er ikke kjent hvordan politiet stiller seg til å sende opp ballongen neste fredag.

Motstand mot Trump

Donald Trump skal møte Dronning Elizabeth og statsminister Theresa May under oppholdet i London. May var den første utenlandske lederen som besøkte Trump etter at han ble innsatt som president.

Både mektige og vanlige briter har reagert på Donald Trumps twitter-meldinger etter det siste terrorangrepet i London. Borgermesteren i London ba først statsminister May om å trekke invitasjonen til statsbesøket.

Aktivistene som har laget Trump-babyen får støtte fra tusenvis av andre demonstranter i Londons gater neste uke. Foto: Simon Dawson / Reuters

Flere briter planlegger å vise sin motstand mot Trump når han kommer til Storbritannia på offisielt besøk. Ifølge Evening Standard er det ventet at 50.000 mennesker vil delta i demonstrasjoner i London. Aktivistene bak heliumballongen mener den er et bilde på hvem Trump virkelig er.

– Baby Trump er skjør, akkurat som presidentens ego, sier aktivisten Nona Hurkmans om den oransje ballong-babyen.

På verdensturné

Aktivistene har samlet inn over 182.000 kroner på folkefinansieringsnettsiden Crowdfunder, hvor hvem som helst kan be om pengestøtte til sitt prosjekt. Det opprinnelige målet var 1500 pund, eller cirka 16.000 kroner.

– Folk har vært så sjenerøse at vi nå har mye mer penger enn vi greier å bruke på Trumps besøk i London. Derfor skal Trump Baby på verdensturné, skriver aktivistene på nettsiden.

Pengene som samles inn skal brukes på transport og helium, slik at ballongen kan følge president Donald Trump på reiser til ulike land i verden.