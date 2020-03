Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De brede avenyene på Manhattan i New York er så godt som tomme for biler og folk. Restaurantene, barene og Broadways teatre er stengt. Butikkene har lukket dørene. Åtte millioner mennesker forsøker å holde seg hjemme. Mange i små leiligheter i trange gater. Frykten ligger i lufta.

New York City har vært åsted for utallige katastrofefilmer opp gjennom årene. Alt fra naturkatastrofer til zombier til meteorer har truffet verdensmetropolen på film.

Nå er krisen reell.

Bare tre uker etter at det første smittetilfellet ble oppdaget i New York City, står byen og dens forsteder for rundt fem prosent av alle smittetilfeller i verden. Og det vil bli verre, advarer ordfører Bill de Blasio.

– Alle amerikanere fortjener å høre den brutale sannheten. Det kommer bare til å bli verre. April og mai kommer til å bli mye verre, sier ordfører de Blasio til NBC News.

RUSHTID: I morgentimene mandag på 42. gate på Manhattan var det verken kø eller trengsel. Foto: Mark Lennihan / Mark Lennihan

Over 20.000 mennesker i delstaten har til nå testet positivt. 157 mennesker er døde. Byen tester mye, men det er også tydelig at viruset sprer seg raskt. 13 prosent av de som har testet positivt har hatt behov for sykehusbehandling, ifølge tall fra the New York Times.

På landsbasis hadde USA mandag morgen 33.018 bekreftet smittet, og 428 døde, ifølge the New York Times' oversikt.

Mangler respiratorer

Politikerne i New York ber nå innstendig om mer hjelp fra de føderale myndighetene. President Donald Trump har åpnet for at de tre delstatene som er hardest rammet, New York, California og Washington, ikke må betale for hjelpen de får fra nasjonalgarden. Det holder ikke, sier ordfører Bill de Blasio.

– Jeg forstår det ikke. Hvis presidenten ikke handler, vil folk som kunne overlevd nå dø. Trump kommer ikke til å løfte ikke en finger for å hjelpe hjembyen sin, sier ordfører i New York City, Bill de Blasio.

USAs president har vokst opp i Queens i New York.

Bill De Blasio sier millionbyen kan mangle medisinsk utstyr om bare ti dager.

I helgen rapporterte Lincoln Medical Center i Bronx at de hadde få respiratorer igjen. I Brooklyn beskrev leger på Kings County Hospital Center at de hadde så få munnbind igjen at de brukte hver maske i opp til en uke, og at de dynker dem i Antibac mellom skiftene.

STILLE BY, TOMME LAGRE: Ordfører Bill de Blasio frykter millionbyen skal gå tom for medisinsk utstyr om bare ti dager. Foto: ANGELA WEISS

Før helgen satte guvernør Andrew Cuomo storbyen på pause. Alle ikke-essensielle aktiviteter er stanset. Alle som kan, må jobbe hjemme.

Nå vurderer guvernøren også å stenge av noen av de brede gatene på Manhattan for biltrafikk, så folk kan gå ut uten å utsette seg selv for smittefare. I helgen var det fullt av folk i flere av parkene i New York, forteller Vegard Aase, som er bosatt i Brooklyn.

– Men da vi kjørte gjennom Manhattan på søndag, var gatene tomme slik jeg aldri har sett dem før, sier Aase til NRK.

Et barn løper i Central Park på Manhattan. Parkene er fortsatt åpne, mens guvernør Cuomo vurderer å stenge flere gater. Foto: KENA BETANCUR

Guvernør Cuomo har bedt Trump-administrasjonen om å nasjonalisere produksjonen av medisinsk utstyr. Så langt har han ikke fått gehør i Washington D.C. Cuomo varsler at de vil gjøre om Manhattans største konferansesenter, Jacob Javits Center, til et feltsykehus. Det var her Hillary Clinton holdt sin valgvake i november 2016.

Fire familiemedlemmer døde

Også i nabodelstaten New Jersey på andre siden av Hudson-elva, er mange hardt rammet. I helgen døde fire medlemmer av samme familie. Grace Fusco (73) døde bare timer etter to av sine barn. Hun fikk aldri vite at hun mistet de to før hun selv gikk bort, skriver the New York Times. Tre andre familiemedlemmer i den amerikanske storfamilien, som alle hadde vært på samme familiemiddag, er også smittet.

