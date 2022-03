Bønder i Ukraina frykter miner på åkrene

– Vi er helt i starten av våronna og her i Odesa-regionen kan vi starte å så, sier Alexander Malanyuk. Han forklarer at de skal i gang med både erter og bygg nå, for her har de har klart å få tak i drivstoff, forteller han.

Malanyuk er bonde og eier rundt 1500 hektar jord flere steder i Ukraina. Årlig har han produsert rundt 3.400 tonn hvete og 3.800 tonn mais. Han dyrker også solsikker.

Han lever i et av verdens mest fruktbare land og Ukraina har blitt kalt Europas kornkammer. Landet produserer blant annet halvparten av all solsikkeolje i verden, og er verdens tredje største produsent av hvete. I tillegg produserer Ukraina en sjettedel av all mais i verden.

Men i det siste har det blitt lite tid for Malanyuk til å ta seg av jorda. På grunn av den russiske invasjonen er han innkalt i heimevernet.

Kan ikke pløye på grunn av miner

Andre steder i landet har de langt større problemer enn i sørvest, der de russiske soldatene ennå ikke har kommet. Malanyuk eier også jord i Tsjernihiv-området, nordøst for Kyiv. Der frykter han at det kan ligge miner eller andre udetonerte eksplosiver på jordene. Han vil ikke risikere noen av de 56 ansatte liv.

– Der har vi ikke kommet i gang ennå. Men så fort vi er kvitt russerne og hæren vår får klargjort marken, skal vi så. Med Guds hjelp, sier han.

Ukraina er en av verdens største produsenter av solsikkeolje. Her tar noen soldater en pause i en åker utenfor Donetsk i 2014. Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP

Vil prøve frakt på Donau

En annen stor utfordring akkurat nå er å få eksportert.

Hveten ble sådd allerede i høst, så den spirer allerede. Men om de får fraktet den ut av landet er veldig usikkert. For Svartehavet er stengt for ukrainerne. Her kommer ingen lasteskip kommer forbi den russiske blokaden.

Malanyuk forteller at de også har både mais og solsikker liggende på lager.

– Vi forsøker å finne en alternativ løsning. For eksempel på elven Donau, sier han til NRK.

Ukraina er et av verdens mest dyrkbare områder. Det blir av mange kalt Europas kornkammer. Foto: Harald Jansson / NRK

Han håper det skal bli mulig å skipe varer ut fra byen Izmail som ligger på grensen til Romania. Utfordringen er at rumenske sjåfører ikke vil kjøre inn i Ukraina og at ukrainske sjåfører er blitt innkalt til militærtjeneste.

– Så nå prøver vi å forhandle en avtale med myndighetene om å la sjåfører jobbe for oss og la dem kjøre varer ut av Ukraina. Vi har ikke eksportert noe som helst siden krigen startet, sier han.

Han er bekymret for de delene av landet der det har vært kamphandlinger.

– Her i min region har vi ikke hatt de samme lidelsene. Hvis krigen skulle slutte nå, vil vi raskt kunne være tilbake til normalen. Det vil selvfølgelig ta mye lengre tid i andre deler av landet. Men jeg tror alle vil være villige til å gjøre det de kan for å hjelpe dem, sier Alexander Malanyuk.