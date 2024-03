81 år gamle Joe Biden ga alt i nattens tale til nasjonen.

Han var spontan, energisk og gjorde narr av sin egen høye alder.

– Jeg vet det ikke ser sånn ut, men jeg har vært her lenge, spøkte Biden.

Han forsvarte retten til abort, støtten til Ukraina og Nato, og gikk rett i strupen på sin forgjenger og rival, republikaneren Donald Trump

Biden velger hammer over olivengren, skriver Politico, som fokuserer på presidentens aggressive tone.

Andre beskriver Biden som kraftfull, pågående, aggressiv, livlig og modig.

Det er ikke ord som ofte brukes for å beskrive USAs eldste president noensinne.

Det var helt avgjørende for Biden å framstå som fungerende, rett og slett.

Det gjorde han.

Etter 68 minutters energisk tale, står vi igjen med fire hovedpoenger.

Demokratene Cori Bush og Summer Lee protesterte mot krigen under talen i Kongressen. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

I strupen på Trump

Biden nevnte aldri Donald Trump med navn, men snakket ofte og direkte om trusselen hans «forgjenger» (nevnt 13 ganger) utgjør både for det amerikanske demokratiet og for verden.

– Min forgjenger sa til Putin: Gjør hva faen du vil. Han sa faktiske det. Det er skandaløst. Det er farlig. Det er uakseptabelt.

CNN beskriver talen som en av de mest politiske i nyere tid. Presidentenes taler til nasjonen er aldri upolitiske. Men de bærer preg av høytid og alvor, det handler om folk og nasjon og ikke politisk kniving.

I år er det annerledes.

Talen reflekterer også at det er en ekstraordinært tid i amerikansk politikk. Donald Trump har vært den som har brutt ned politiske normer og tradisjoner de sist årene. For mange – og for Joe Biden – står selve demokratiet på spill.

Han kalte Donald Trumps løgner om valgresultatet i 2020 for den største trusselen mot USAs demokrati siden borgerkrigen i 1861 til 1865.

– Ikke siden Lincoln og borgerkrigen har frihet og demokrati vært under angrep her hjemme på den måten som det er i dag, sa Biden.

Donald Trump Foto: AP

Abort blir viktig i valgkampen

Joe Biden lovte å gjeninnføre amerikanske kvinners rett til abort, en rett de mistet i 2022.

Det er flertall for selvbestemt rett til abort blant amerikanske velgere, og demokratene håper dette blir en viktig del av valgkampen.

– Vi kommer til å vinne i 2024, sa Biden og sa kvinner hadde stor politisk makt.

Biden trakk fram retten til abort som en av frihetene truet under Trump.

– Hvis amerikanerne gir meg en Kongress som støtter retten til å velge, lover jeg dere, jeg vil gjeninnføre Roe v Wade som lov igjen, lovte Biden.

Det var amerikansk høyesterett, der flertallet av dommerene er innsatt av republikanske presidenter, som tok vekk retten til abort i 2022.

Senatoren Elizabeth Warren og Sheldon Whitehouse heiet høylytt på Biden under nattens tale. Foto: Shawn Thew / AP

Må håndtere innvandring

Et av valgkampens viktigste temaer er innvandring. Nylig var både Joe Biden og Donald Trump på grensa til Mexico.

Det var knyttet stor spenning til hvordan Biden ville takle å bli avbrutt under den lange talen. Det ble han.

Da han snakket om Mexico-grensa, ropte den ytterliggående republikaneren Marjorie Taylor Greene til ham. Hun ropte navnet til Laken Riley.

Marjorie Taylor Greene avbrøt Biden under talen til nasjonen både i fjor og i år. Foto: Shawn Thew / AP

Republikanerne har lenge snakket om vold fra innvandrere uten oppholdstillatelse og nylig ble medisinstudenten Laken Riley antatt drept av en venezuelansk mann uten papirer.

Biden holdt opp en button med hennes navn og lovte raskere saksbehandling.

– Laken Riley var en uskyld ung kvinne som ble drept av en ulovlig, sa Biden.

Sterk støtte til Nato

Joe Biden markerte avstand til Trump – og støtte til forsvarsalliansen Nato.

Æresgjest i Kongressen i går var Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Natos nyeste medlem. Han satt ved siden av førstedame Jill Biden og fikk stående applaus da Biden ønsket ham og Sverige velkommen som medlem.

Jubel for Sverige som Natos 32. medlemsland. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

– Nato er sterkere enn noen gang, sa Biden.

Også Biden framsto sterkere enn på lenge. Eller i alle fall mer energisk.

Så er spørsmålet om det gir energi inn nok i en lang og utfordrende valgkamp for USA eldste president.