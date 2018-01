Avis: Nederlandsk etterretning fulgte med på russisk hacking i USA

Sommeren 2014 trenger en hacker fra AIVD, forkortelsen for nederlandsk etterretning, inn i et datanettverk på universitetsbygningen ved Den røde plass i Moskva. Da visste nederlenderne ikke hva dette skulle bety. Men ett år etter blir de vitne til at dette datanettverket brukes i et angrep på Det demokratiske partiet i USA.

Det skriver den nederlandske avisen de Volkskrant. Det er en av landets større aviser. Avsløringen kommer i samarbeid med nederlandsk fjernsyn, NOS.

SENSITIVT: Det er den nederlandske avisen de Volkskrant som i dag skriver om den sensasjonelle historien. Foto: Skjermbilde

Cosy Bear

Det var nemlig ikke hvilket som helst datanettverk AIVD hadde fått tilgang til, det var nettverket den beryktede hacker-gruppen Cosy Bear brukte.

DEN RØDE PLASS: Datanettverket nederlenderne hadde tilgang til lå ifølge de Volkskrant i et universitetsbygg i Moskva. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Ifølge seks kilder både i USA og Nederland som avisen har vært i kontakt med, har denne informasjon vært avgjørende i etterforskning om russisk innblanding i det amerikanske valget. Informasjonen ble nemlig overgitt til FBI på et tidlig tidspunkt.

Hverken russiske eller amerikanske myndigheter har offisielt kommentert saken.

Etterforskning mot Trump

I USA jobber nå spesialetterforsker Robert Mueller med saken om russiske innblanding. Det har kommet rapporter om at Trump ønsket å sparke ham. Men den amerikanske president sier nå at han vil la seg avhøre. Det skal ifølge de Volkskrant vært informasjonen fra Nederland som gjorde at etterforskningen ble satt i gang.

Mer om etterforskningen:

Tilgang til overvåkningskamera

De nederlandske hackerne tilhørte cyber-enheten til nederlandske etterretning som har tillatelse til å gjennomføre offensive operasjoner. I tillegg til å følge med på selve hackingen, har de også hatt tilgang til et overvåkningskamera. Med det kunne de følge med på hvem som gikk inn og ut av bygningen i Moskva.

VALGTAPER: Hillary Clinton er selv overbevist om at det var de lekkede e-postene fra Det demokratiske partiet som gjorde at hun tapte valget. Foto: Seth Wenig / AP

Nederlandsk etterretning konkluderer på bakgrunn av dette ifølge avisen med at det er den russisk etterretningsavdeling for utenlandsoperasjoner, SVR, som leder hacker-nettverket Cosy Bear.

Sjefen for nederlandsk etterretning Rob Bertholee, har også sagt til i et tv-intervju at russiske myndigheter står bak hacker-virksomhet.

Etterspillet

Men på tross av det nære etterretningssamarbeidet, har forholdet nå blitt vanskeligere mellom Nederland og USA. Nederlandsk etterretning skal være misfornøyde med at det lekkes informasjon til pressen i USA om hva de har delt med amerikanerne.

De skal også være skeptiske til Trumps forhold til russerne. De er derfor nå mer forsiktig må å dele informasjon. Nederlenderne har ikke lenger tilgang til datanettverket i Moskva, skriver avisen.