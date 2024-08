Da de to amerikanske astronautene Barry «Butch» Wilmore (61) og Sunita «Suni» Williams (58) ble sendt på et testoppdrag i juni, forventet de å være hjemme igjen i løpet av noen dager.

Men ting gikk ikke helt etter planen.

Nesten to måneder senere svever de fortsatt høyt over jorden inne i Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Duoen – som sitter fast på ubestemt tid – har til nå gått glipp av hele sommeren, og må mest sannsynlig feire både jul og nyttår i rommet.

Bildet viser romfartøyet Boeing Starliner, med astronautene Butch Wilmore og Suni Williams om bord, nærme seg den internasjonale romstasjonen 6. juni. Foto: Nasa

Testet nytt fartøy

Nasa-astronautene Wilmore og Williams ble sendt ut i et Boeing Starliner-romfartøy onsdag 5. juni.

Det var den første flyvningen av sitt slag med mennesker om bord, og var en test designet for å se hvordan det nye romfartøyet presterer før det brukes mer regelmessig.

Men problemer dukket opp da fartøy nærmet seg Den internasjonale romstasjonen, som kretser i en banehøyde rundt 350 km fra jorden.

Problemene inkluderte lekkasjer i fremdriftssystemet og noen fremdriftsmotorer som sluttet å virke.

Så selv om astronautene kom seg trygt til romstasjonen, vil de mest sannsynlig trenge et alternativt transportmiddel for å komme seg hjem, hvis Starliner ikke anses som trygg nok for hjemreise.

Fra et vindu på SpaceX Dragon Endeavour kan man se Boeings Starliner-romfartøyet. Foto: Nasa

På en pressebrifing onsdag sa NASA-offiserer at ingen beslutninger hadde blitt tatt når det gjelder neste skritt.

– Vårt primære alternativ er å returnere Butch og Suni på Starliner, sa Steve Stich, leder for Nasas Commercial Crew Program.

Men Nasa vurderer nå en alternativ løsning for Wilmore og Williams, som involverer å knytte dem til en annet oppdrag.

NASA-astronautene Suni Williams og Butch Wilmore posere sammen for et bilde på vei mot oppskytningsrampen ved Space Launch Complex 41 i Cape Canaveral, Florida, onsdag 5. juni 2024. Foto: Chris O'Meara / AP

Mulig hjemreise i februar

Oppdraget, som er planlagt for oppskyting i september, kan potensielt bringe astronautene tilbake til jorden i februar neste år.

Reisen vil foregå med et SpaceX Crew Dragon romfartøy, som opprinnelig skulle ha fire mannskapsmedlemmer om bord. Men nå kan det hende at to seter forblir tomme for å gjøre plass til Wilmore og Williams.

Den planen ville bety at astronautene ville tilbringe mer enn åtte måneder – i stedet for åtte dager – om bord på ISS.

Dette er det tredje oppholdet om bord på romstasjonen for Williams, en pensjonert marinehelikopterpilot, mens Wilmore er en tidligere jagerflypilot som har vært i rommet to ganger før.

Williams sier returen til ISS har føltes som å komme hjem igjen.

– Det føles godt å sveve rundt. Det føles godt å være i rommet og jobbe her oppe med ISS-teamet, fortalte hun reportere under en nylig brifing-samtale.

Astronautene var i ekstase da de ankom den internasjonale romstasjonen 6. juni. Du trenger javascript for å se video. Astronautene var i ekstase da de ankom den internasjonale romstasjonen 6. juni.

En unik mulighet

At de to astronautene nå tilbringer mer tid i rommet enn først planlagt, har visst sine fordeler.

Den uventede forlengelsen av oppholdet på ISS gir astronautene nemlig en unik mulighet til å bidra ytterligere til vitenskapelige eksperimenter og vedlikehold av stasjonen, ifølge Nasa.

– Vi har vært grundig opptatt her oppe, og ble integrert rett inn i mannskapet, sa Williams.

Williams og Wilmore poserer sammen med flyingeniørene Mike Barratt og Tracy Dyson om bord på den internasjonale romstasjonen. Foto: Nasa

Men det stiller også krav til deres mentale og fysiske utholdenhet, ettersom livet i mikrogravitasjon over lengre tid kan ha betydelige effekter på menneskekroppen.

Selv om astronautene vil tilbringe mye mer tid i verdensrommet enn de opprinnelig planla, har andre tilbrakt mye lengre perioder over jordens overflate.

Russiske Valeri Polyakov tilbrakte 437 dager i verdensrommet om bord på romstasjonen Mir på midten av 1990-tallet. I fjor kom Frank Rubio tilbake fra ISS etter 371 dager, den lengste tiden en amerikaner har tilbrakt i verdensrommet.